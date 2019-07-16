Беспилотный катер-камикадзе хуситов обнаружен в Красном море

В Красном море у берегов Йемена обнаружен беспилотный катер Blow Fish. Предполагается, что такие суда-беспилотнии могут использоваться хуситами для уничтожения танкеров Саудовской Аравии.

Как сообщает портал Covert Shores, катер из композитных материалов имеет низкие обводы - высота до 1,5 метра, длина 5,82 метра, что делает его малозаметным для радаров и вахтенных. Кроме того, небольшие размеры позволяют строить катера-камикадзе в небольших скрытых мастерских и запускать их практически с любого участка побережья.

Взрывчатку загружают на катер, когда он уже находится в воде. Спрятать такой беспилотник можно среди многочисленных рыболовецких лодок.

Предполагается, что экипаж катера из двух человек выводит судно в позиционный район, где судно остается дрейфовать в ожидании цели, а экипаж переходит на другое судно. Оно выполняет роль штаба, с которого катеру-камикадзе подаются команды.

Возможно, Blow Fish также использует для наведения на цель автоматическую идентификационную систему гражданских судов. Перехватив навигационный сигнал, катер-камикадзе атакует свою цель.

Houthi and The Blow Fish threaten Tanker traffic in Red Sea: second 'blow fish' type unmanned low-profile explosive boat in Red Sea. https://t.co/sFu662CjQT pic.twitter.com/3kqn4jKC6y — H I Sutton (@CovertShores) July 13, 2019

Николай Грищенко