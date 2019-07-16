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16.07.2019
Lenta.ru

Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

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Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании "Мотор Сич", сообщает Global Times.

Издание, ссылаясь на записку о реорганизации компаний Skyrizon и Beijing Xinwei Technology, опубликованную 12 июля Шанхайской фондовой биржей, отмечает, что заявка на покупку акций "Мотор Сич" в компетентные органы Украины подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня. Соответствующее решение Антимонопольного комитета Украины ожидается 22 июля.

В случае одобрения инициативы Skyrizon может стать владельцем более 50 процентов акций "Мотор Сич". Издание напоминает, что предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона.

Согласно Global Times, в Китае имеется 13 типов и более 1 200 единиц авиационных двигателей, изготовленных "Мотор Сич". Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.

В мае 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Тогда же украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Мотор Сич
Персоны
Борисов Юрий
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