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16.07.2019
ИноСМИ

Le Monde (Франция): Турция должна сделать геостратегический выбор

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Потепление отношений между Москвой и Анкарой достигло новой отметки с поставкой российской ракетной системы С-400. Эрдоган бросает беспрецедентный вызов НАТО и США. Развертывание российских ЗРК поднимает вопрос об их совместимости с остальной техникой армии НАТО и безопасности Альянса перед лицом все более агрессивной России, говорится в редакционной статье "Монд".

Россия начала поставки С-400 в Турцию ровно три года спустя после попытки военного переворота, который благодаря ее содействию Анкаре удалось избежать. Владимир Путин был тогда первым главой государства, который позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану и пожелал "скорейшего возвращения к стабильности". Президент Турции не забыл об этом, как и не забыл о сдержанности своих западных партнеров, об их критике, обоснованной, за непрекращающиеся репрессии, которые привели к 50 тысячам арестов и увольнению более 150 тысяч государственных служащих.

Потепление отношений между Москвой и Анкарой началось летом 2016 года. До этого страны были оппонентами в сирийском конфликте. С тех пор отношения только улучшились. У "нового царя" и "нового султана" много общего: их консерватизм и авторитаризм, их интерес к истории и желание вернуть своим странам заслуженный статус. Поставки С-400 стали символом совершенно нового российско-турецкого союза.

Покупка Турцией С-400 в сентябре 2017 года стоимостью за 2,2 миллиарда евро вызвала переполох среди ее союзников. Столп юго-восточного фланга Атлантического альянса с 1952 года и вторая армия НАТО по количеству солдат, Турция, безусловно, никогда не была легким партнером, особенно после прихода к власти в 2002 году исламистов из ПСР (Партия справедливости и развития). Турция Эрдогана все больше и больше беспокоила своих западных партнеров ее нежеланием быть задействованной в Афганистане, враждебным настроем по отношению к интервенции в Ливии и ее длительной неоднозначной позиции относительно джихадистов ИГ (террористическая организация запрещена в РФ - прим.ред.).

Размещение С-400, если оно действительно будет доведено до конца, станет беспрецедентным вызовом НАТО. Эти ракетные комплексы будут осложнять военные действия Запада. Их развертывание поднимает вопрос об их совместимости с остальным вооружением армий НАТО и безопасности Альянса перед лицом все более агрессивной России. К тому же это игра Владимира Путина, который использует эти ракеты и турецкие отношения, чтобы вбить клин внутри НАТО.

Администрация Трампа дала Анкаре срок до 31 июля, чтобы та отказалась от приобретения ракет под угрозой экономических санкций, которые могут стать фатальными для и без того ослабленной турецкой экономики. Вашингтон также угрожает отстранить Турцию от программы строительства F-35, американских истребителей-невидимок последнего поколения. Программа обучения турецких пилотов на этих самолетах уже заморожена.

И если Дональд Трамп уже озвучил свое мнение, то другие члены Альянса, похоже, колеблются в принятии окончательного решения. Они ограничиваются выражением своей "озабоченности" и надеются, что недавние неудачи партии Эрдогана на муниципальных выборах приведут к его поражению на следующих президентских выборах в 2023 году. Устав НАТО не предусматривает возможности исключения или даже приостановления участия государства-члена. Турция уже была на грани из-за чисток в армии после неудавшегося военного переворота 2016 года. Теперь после покупки С-400 ей предстоит сделать геостратегический выбор. Но долго вести двойную игру у нее получится.


Редакционная статья

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Страны
Афганистан
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
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