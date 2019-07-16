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16.07.2019
ЦАМТО

Сербия поставит 105-мм гаубицы М56 неназванному инозаказчику

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Гаубица М-56
Гаубица М-56.
Источник изображения: Большая военная энциклопедия

ЦАМТО, 15 июля. В Сербии в интересах неназванного зарубежного заказчика возобновлено производство модернизированной 105-мм буксируемой гаубицы М56 с длиной ствола 33 калибра.

По информации Jane's International Defence Review, в 2017 году компания Yugoimport SDPR заключила контракт на поставку 36 новых 105-мм буксируемых гаубиц M56 (два дивизиона, по 18 орудий в каждом). Производство новых гаубиц данного типа в Сербии возобновлено впервые. M56 была разработана в Югославии и экспортировалась ВС Сальвадора, Гватемалы, Индонезии, Мексики, Мьянмы, Кипра. Тем не менее, позднее производство было закрыто.

Планируется, что первые буксируемые гаубицы М56 будут отправлены заказчику в июле.

Базовая версия 105-мм M56 оснащена стволом длиной 27,8 калибра с трехкамерным дульным тормозом. Максимальная дальность стрельбы стандартным фугасным снарядом составляет около 13 км.

Сербия разработала пакет модернизации M56, который может быть экспортирован. В его состав входят новый ствол длиной 33 калибра с двухкамерным дульным тормозом, новый казенник и затвор из более прочной стали, позволяющие вести стрельбу 105-мм снарядами при более высоком давлении. Увеличена масса раздвижных станин, а новый уравновешивающий механизм оборудован новыми пружинами. Yugoimport заявляет, что срок службы ствола составляет 15000 выстрелов полного эквивалентного заряда.

Максимальная дальность стрельбы M56 с длинной ствола 33 калибра дальнобойным фугасным снарядом с донным газогенератором (HE ER-BB) составляет 18 км, а фугасным увеличенной дальности с хвостовым оперением HE-ER (BT) – 15 км. Максимальный темп стрельбы – 8 выстр./мин. Стандартный расчет – 7 человек плюс водитель.

Помимо комплектов модернизации M56 и новых M56 с длинной ствола 33 калибра, Yugoimport предлагает M56, установленную в кормовой части грузовика FAP с колесной формулой 4Ч4. При оснащении тентом он выглядит как стандартный грузовой автомобиль.

Основным преимуществом установки 105-мм гаубицы М56 на шасси грузовика является то, что он может занимать позицию и покидать ее быстрее, чем буксируемая система. По оценке экспертов, спрос на буксируемые артиллерийские системы калибра 105 мм сохраняется, поскольку они более мобильны и могут транспортироваться широким спектром вертолетов.

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Страны
Индонезия
Кипр
Мексика
Мьянма
Сальвадор
Сербия
Югославия
Компании
Yugoimport
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