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16.07.2019
Российская газета

Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Проектирование автомата Калашникова нового поколения АК-12 происходит с использованием цифровых технологий. И "электронный макет" соответствует всем физическим параметрам.

Весь процесс проектирования концерн Калашников показал на видео. Именно там можно проследить, как все происходит. А начинается с разработки "контрольной структуры" изделия: формируется статический вид компоновки и проверяется кинематика основных подвижных элементов.



Дальше в видео показано, как идет сборка уже подготовленного АК-12. Происходит это по мере готовности составных компонентов. После этого анализируются пересечения в геометрии, динамика работы изделия, а также размерных цепей на собираемость. В итоге, все компоненты автомата Калашникова нового поколения АК-12 разработаны в соответствии с начальной компоновкой. Разработка осуществляется в единой цифровой среде.

АК-12 - автомат Калашникова образца 2012 года. Его конструктор - Владимир Злобин. Масса - 3,2 килограмма без магазина. Калибр - 5,45 миллиметра. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту, прицельная дальность - одна тысяча метров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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