Войти
16.07.2019
Российская газета

Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов

141
0
0
Источник изображения: rg.ru

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов на сегодня. Из пяти пунктов рейтинга три заняли российские истребители.

Первым в списке значится беспилотный космический корабль Boeing X-37. Начиная с 2010 года он провел пять официальных космических полетов, выполняя различные миссии. Самолет входит в атмосферу Земли из космоса со средней скоростью, в 16 раз превышающую звуковую.

Cтоит отметить, что авторы списка за уши вытянули эту машину на первое место, так как X-37, в отличие от других участников рейтинга, не является серийным боевым самолетом.

Самым быстрым истребителем, находящимся в эксплуатации, портал назвал советский МиГ-25. Крейсерская скорость перехватчика достигает 2,8 Маха, но его можно разогнать свыше 3,2 Маха. "Неплохо для самолета, впервые взлетевшего в 1964 году", - резюмирует автор публикации.

Третьим в списке идет американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, совершивший свой первый полет в конце 1986 года. Он способен достигать максимальной скорости в 2,5 Маха, наносить точечные ракетно-бомбовые удары, а крейсерская скорость составляет 917 км/ч.

Четвертый в списке - советский и российский истребитель-перехватчик МиГ-31, первый полет которого произошел в сентябре 1975 года. На малой высоте его максимальная допустимая скорость составляет 1500 км/ч, на большой - 3400 км/ч, крейсерская сверхзвуковая - 2500 км/ч (2,35 Маха).

Замыкает рейтинг тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27, его первый полет был в мае 1977 года, а в эксплуатации он находится с 1985 года. Максимальная скорость на высоте 11 000 километров составляет 2500 км/ч. Кстати, в арсенале ВВС США есть четыре самолета Су-27, которые используются для обучения пилотов.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-15
X-37
МиГ-25
МиГ-31
Су-27
Компании
Boeing
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
07.06.2018
МиГ-31 назвали одним из самых грозных боевых самолетов в мире
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
17.08.2011
ПАК ФА и компания
15.01.2008
Истребители "вероятного союзника"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:02
  • 3
Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе
  • 16.07 00:10
  • 1
На критическом уровне
  • 15.07 23:51
  • 3
В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ
  • 15.07 23:48
  • 89
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 15.07 23:38
  • 4
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 15.07 23:12
  • 31
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 15.07 20:44
  • 16
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 15.07 20:42
  • 4
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила
  • 15.07 20:32
  • 9
Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
  • 15.07 20:01
  • 76
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 15.07 19:54
  • 25
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
  • 15.07 19:47
  • 173
Дополнительные функции
  • 15.07 19:39
  • 3
БТР (15чел.) колёсный по массе = БТР Бумеранг но, стальной брони 40+50 и +50+900мм от КС по кругу (две ДЗ под фальшбортом). Лоб 900 от БПС. Чертежи.
  • 15.07 19:38
  • 7
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
  • 15.07 19:30
  • 13
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500