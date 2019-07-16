Кувейт отказался от приобретения британских УБС "Хок"

ЦАМТО, 15 июля. Правительство Кувейта прекратило переговоры с британской компанией BAE Systems относительно приобретения партии учебно-боевых самолетов "Хок" (Hawk) для новой летной школы.

Как сообщает Hull Direct, Кувейт изучал возможность заказа партии самолетов "Хок" производства компании BAE Systems в рамках обсуждения вопроса об открытии школы для обучения пилотов и техников (Air Training College).

Тем не менее, согласно официальному сообщению, "Кувейт больше не заинтересован в покупке самолетов "Хок" у BAE Systems".

Причины такого решения на текущий момент неизвестны. Также остается неясным, велись ли переговоры кувейтским правительством с другими производителями техники вышеуказанного типа.

Со стороны ЦАМТО напомним, что Министерство обороны Кувейта 5 апреля 2016 года подписало с итальянской группой Leonardo (Finmeccanica), которая представляет консорциум Eurofighter, контракт на поставку 28 многоцелевых самолетов "Тайфун". В рамках соглашения ВВС Кувейта будут поставлены 22 одноместных и 6 двухместных самолетов "Тайфун" конфигурации "Транш-3", собранных на предприятии Leonardo в Касселе (Италия).

Учитывая то, что истребители были закуплены не через британскую BAE Systems, а итальянскую Leonardo, логично предположить, что и учебно-боевые самолеты могут быть приобретены в Италии (M-346 или M-345).