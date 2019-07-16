Космонавт Скворцов собирается заняться новыми благотворительными проектами на МКС

Ранее космонавт и другие члены экипажа МКС сняли фильм о станции для глухонемых с использованием языка жестов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Александр Скворцов, который отправится 20 июля на Международную космическую станцию (МКС), планирует участвовать в благотворительных проектах, когда будет на орбите. Об этом он рассказал в интервью Центру подготовки космонавтов, опубликованном в понедельник.

Во время полета в 2010 году Скворцов, астронавт NASA Трейси Колдвелл-Дайсон и другие члены экипажа МКС сняли фильм о станции для глухонемых с использованием языка жестов.

"Я никогда не загадываю наперед. Но могу сказать, что буду участвовать в благотворительных проектах, которые будут от души", - сказал Скворцов в ответ на вопрос, есть ли у него социально значимые проекты на предстоящий полет.

Космонавт также уточнил, что "все, что делается от сердца, всегда получается высокого качества, на радость и пользу людям".

20 июля планируется запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" и тремя членами длительной экспедиции на МКС на борту. На Международную космическую станцию должны отправиться российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).