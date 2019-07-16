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16.07.2019
Российская газета

Пуск "убийцы крейсеров" сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео стрельб основным оружием кораблей Тихоокеанского флота. Эсминец "Быстрый" и ракетный катер "Р-24" с интервалом в несколько секунд выпустили противокорабельные ракеты "Москит" по большому корабельному щиту, находившемуся на дистанции в 60 километров.

- Обе ракеты в расчетное время поразили цель, - сообщили в Минобороны России.

Вместе с моряками тренировались и летчики. Сразу после запуска "Москиты" засек самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и передал их данные перехватчикам МиГ-31. Те приняли ракеты на сопровождение, готовые по команде сбить их. Выполнение боевого упражнения обеспечивали до 20 кораблей Тихоокеанского флота - они охраняли закрытый для плавания участок Тихого океана, - а также истребители, противолодочные самолеты и беспилотники морской авиации ТОФ.

Крылатая противокорабельная ракета "Москит" разработана в СССР и оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем - тем самым, который США безуспешно изобретают для своей гиперзвуковой ракеты. "Москит" всего лишь сверхзвуковой, но летает при этом очень быстро, разгоняясь до 2,8 Маха. Эта единственная в мире ракета, способная летать на таких скоростях на сверхмалых высотах. Предназначена она для поражения кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн - то есть всех, кроме авианосцев.

После запуска четырехтонная ракета расправляет крылья и делает "горку", затем снижается до высоты 20 метров и следует по заложенному в бортовой компьютер маршруту. Он может меняться по командам летающего-разведчика Ту-95РЦ и спутников системы морской разведки "Легенда".

При подлете к цели ракета снижается до семи метров и включает радар головки самонаведения. Он может работать как в активном, так и в пассивном режимах. Последний применяется при сильном радиоэлектронном противодействии - в этом случае "Москит" наводится на источник помех или сигнал вражеского радара. Также ракета способна выполнять противозенитный маневр "змейка" с поворотами на 60 градусов и перегрузками до 10 единиц.

Проникающая боевая часть снаряжена полутора центнерами взрывчатки. Ее подрыва достаточно для вывода из строя крупного корабля класса эсминец или крейсер.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
А-50 ДЛРО
МиГ-31
Москит
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец
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