Пуск "убийцы крейсеров" сняли на видео
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В Сети появилось видео стрельб основным оружием кораблей Тихоокеанского флота. Эсминец "Быстрый" и ракетный катер "Р-24" с интервалом в несколько секунд выпустили противокорабельные ракеты "Москит" по большому корабельному щиту, находившемуся на дистанции в 60 километров.
- Обе ракеты в расчетное время поразили цель, - сообщили в Минобороны России.
Вместе с моряками тренировались и летчики. Сразу после запуска "Москиты" засек самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и передал их данные перехватчикам МиГ-31. Те приняли ракеты на сопровождение, готовые по команде сбить их. Выполнение боевого упражнения обеспечивали до 20 кораблей Тихоокеанского флота - они охраняли закрытый для плавания участок Тихого океана, - а также истребители, противолодочные самолеты и беспилотники морской авиации ТОФ.
Крылатая противокорабельная ракета "Москит" разработана в СССР и оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем - тем самым, который США безуспешно изобретают для своей гиперзвуковой ракеты. "Москит" всего лишь сверхзвуковой, но летает при этом очень быстро, разгоняясь до 2,8 Маха. Эта единственная в мире ракета, способная летать на таких скоростях на сверхмалых высотах. Предназначена она для поражения кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн - то есть всех, кроме авианосцев.
После запуска четырехтонная ракета расправляет крылья и делает "горку", затем снижается до высоты 20 метров и следует по заложенному в бортовой компьютер маршруту. Он может меняться по командам летающего-разведчика Ту-95РЦ и спутников системы морской разведки "Легенда".
При подлете к цели ракета снижается до семи метров и включает радар головки самонаведения. Он может работать как в активном, так и в пассивном режимах. Последний применяется при сильном радиоэлектронном противодействии - в этом случае "Москит" наводится на источник помех или сигнал вражеского радара. Также ракета способна выполнять противозенитный маневр "змейка" с поворотами на 60 градусов и перегрузками до 10 единиц.
Проникающая боевая часть снаряжена полутора центнерами взрывчатки. Ее подрыва достаточно для вывода из строя крупного корабля класса эсминец или крейсер.
Антон Валагин
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