Китай возобновил попытки приобрести долю в украинском АО "Мотор Сич"

ЦАМТО, 15 июля. Пекинская инвестиционная компания Skyrizon (Тяньцзяо), специализирующаяся в сегменте авиапромышленности, возобновила попытки приобрести долю в украинском производителе авиационных двигателей "Мотор Сич".

По информации китайского ресурса Global Times, в настоящее время Skyrizon ожидает результатов оценки Антимонопольного комитета Украины, который рассматривает повторную заявку.

Согласно информации о реорганизации между Skyrizon и Beijing Xinwei Technology Group Co, опубликованной 12 июля на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи компанией Xinwei Technology, результат будет объявлен после 22 июля (Skyrizon и Xinwei Technology контролируются одним и тем же юридическим лицом).

Новая заявка была передана в соответствующие государственные органы Украины 7 июня и принята 21 июня. Skyrizon будет владеть более чем 50-процентным пакетом акций "Мотор Сич", если сделка состоится.

В сообщении отмечается, что в Китае эксплуатируется более 1200 авиационных двигателей 13-и типов, изготовленных компанией "Мотор Сич". По мнению китайских аналитиков, украинская компания, которая создала двигатели для самого большого в мире транспортного самолета Ан-225, могла бы помочь Китаю в развитии авиационной промышленности. Прежде всего, это касается сегмента авиадвигателей.

В мае газета Washington Post сообщала, что в США недовольны планируемой сделкой "Мотор Сич" с Китаем.

По мнению китайских экспертов, компания "Мотор Сич", основанная в 1907 году, является одним из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей. Она производит широкую номенклатуру двигателей, в том числе турбовентиляторные, турбовальные и турбовинтовые, а Китай по-прежнему отстает от мирового уровня в этом сегменте.

В сообщении Xinwei Technology отмечается, что Китай может сократить разрыв с мировыми лидерами в области авиационного двигателестроения и увеличить поставки авиадвигателей на внутренний рынок в случае успешного приобретения "Мотор Сич".