Андрей Шатохин: 70 лет в ногу с лидерами судостроительной отрасли

ЦАМТО, 15 июля. Для АО "Концерн "Океанприбор" 2019-й год – юбилейный. Подводя итоги 70-летней работы, готовы подтвердить высокие результаты своей деятельности, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор предприятия Андрей Шатохин.

По его словам, "сегодня мы, как никогда, заинтересованы в нашем дальнейшем развитии. Для этого у нас есть по-настоящему действующая реальная сила – представители военной науки, определяющие ход дальнейшего развития Военно-морского флота".

Ниже представлена (с небольшими сокращениями) статья А.Шатохина, опубликованная в журнале "Национальная оборона".

…Концерн "Океанприбор" на протяжении семи десятилетий занимается разработкой гидроакустических средств для Военно-морского флота. Приоритетными направлениями деятельности предприятий, входящих в состав объединения, остаются разработка, производство, обслуживание и модернизация гидроакустической техники военного назначения. Поэтому задачи, которые ставит перед Концерном главный заказчик – государство, напрямую ориентированы на перспективу создания нового облика гидроакустического вооружения.

В Концерне сосредоточены лучшие силы страны по созданию акустических антенн и преобразователей, экранов, звукопрозрачных обтекателей, измерительных гидрофонов и излучателей, систем многоканальной обработки информации в режиме реального времени. Это дает нам возможность работать над созданием наукоемких технологий сразу по нескольким перспективным направлениям. Первое – это освоение минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана, исследование структуры и рельефа морского дна. Второе – это создание оборудования для нефтегазовой, химической, медицинской промышленности и других отраслей народного хозяйства. Третье – разработка цифровых вычислительных комплексов для обработки информации в режиме реального времени.

…Наша продукция широко применяется на флоте: на подводных лодках, надводных кораблях, глубоководных аппаратах, в стационарных береговых системах. Гидроакустические приборы позволяют обнаруживать объекты под водой и на дне моря, определять их координаты, следить за ними. Гидроакустические средства обеспечивают также звукоподводную связь между кораблями, их взаимное опознавание, противодействие работе гидроакустических средств возможного противника, защиту от торпед.

Становление Концерна явилось логичным продолжением развития отечественной гидроакустики, основы которой были заложены на заводе "ВОДТРАНСПРИБОР". Наше доброе имя, наше уверенное развитие не было бы возможным без самого тесного сотрудничества с родственными предприятиями.

Долгие годы плодотворной совместной деятельности связывают АО "Концерн "Океанприбор" с такими предприятиями, как ЦКБ МТ "Рубин", ЦМКБ "Алмаз", СПМБМ "Малахит". Серийная продукция, разработанная Концерном и выпускаемая входящими в состав нашей интегрированной структуры серийными заводами, востребована крупнейшими судостроительными предприятиями отрасли – АО "Северное машиностроительное предприятие", АО "Адмиралтейские верфи", АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и др.

Следует отдельно сказать несколько слов о каждом из этих предприятий и нашей совместной деятельности.

Специальное конструкторское бюро "Алмаз" – наш "ровесник", в 2019 г. также отмечает 70-летие. Оно является основоположником развития отечественного катеростроения, а отдельные проектные решения, рожденные в стенах этого предприятия, и вовсе квалифицируются специалистами как уникальные. В настоящее время ЦМКБ "Алмаз" – непревзойденный проектировщик нескольких поколений высокоэффективных катеров и кораблей: десантных кораблей, корветов, кораблей противоминной обороны, плавучих доков, судов специального назначения. Мы гордимся сотрудничеством с "Алмазом" и с удовлетворением можем отметить, что созданный на нашем предприятии ряд гидроакустических систем "Минотавр" для надводных кораблей, в том числе корветов класса "Стерегущий", а также многофункциональные мобильные комплексы освещения донной обстановки ММК-100 и ММК-300 успешно решают задачи Военно-морского флота.

Следует отметить старейшую проектную организацию с более чем вековой историей создания подводного флота России – ЦКБ МТ "Рубин". До сегодняшних дней оно сохраняет роль ведущего проектировщика как атомных, так и дизель-электрических подводных лодок. Наше сотрудничество продолжается на протяжении семи десятков лет. Практически все подводные лодки, спроектированные "Рубином", оснащены нашим гидроакустическим оборудованием.

За последние годы в ходе совместных работ был создан ряд новых изделий, предназначенных для Военно-морского флота. Среди них – новейшие цифровые гидроакустические комплексы для подлодок проекта "Борей", модернизированный комплекс МГК-400ЭМ в различных модификациях для подлодок проекта "Варшавянка", а также ряд современных высокотехнологичных разработок для ряда ПЛ специального назначения.

С Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит" нас связывает большое историческое прошлое. Стоит только вспомнить первую отечественную атомную подводную лодку, которая была спроектирована СКБ-143, а нашему, в те годы еще молодому коллективу "Морфизприбора", постановлением правительства была поручена разработка комплектующего оборудования для этой подводной лодки. В последующие годы коллективом АО "СПМБМ "Малахит" было спроектировано не одно поколение подводных лодок, глубоководных аппаратов и подводных технических средств, а наше сотрудничество, начавшееся в первые годы образования предприятий, с успехом продолжалось и крепло на каждом из этапов создания новейших образцов гидроакустической техники. Наше плодотворное взаимодействие ознаменовано рядом проектов, которые можно отнести к прорывным и даже выдающимся с точки зрения найденных высокотехнологичных решений, применяемых активно и в настоящее время.

Вспомним. Проект 661 стал пионером в изменении подхода к архитектуре подводных лодок благодаря тому, что главный конструктор АПЛ проекта 661 Н.Н.Исанин выделил в носовой оконечности корабля огромный по тем временам объем для антенн гидроакустического комплекса "Рубин". Это ознаменовало начало нового этапа в развитии отечественной гидроакустики. ГАК "Океан" для АПЛ проекта 705, комплекс "Скат" для ПЛ 3-го поколения, который позволил модернизировать и провести в кратчайшие сроки испытания ПЛ проекта 671. На АПЛ проекта 971 был испытан и запущен в серию первый отечественный гидроакустический комплекс с полной цифровой обработкой сигналов "Скат-3", что также явилось выдающимся этапом в совершенствовании гидроакустического вооружения подводных лодок. Славная история наших деловых и творческих взаимоотношений послужила основой для успешных совместных работ с гидроакустическими комплексами "Иртыш-Амфора", МГК-400ЭМ-03 и другими.

В настоящее время следует отметить работу над проектами "Ясень-М" и "Ясень", на котором установлен разработанный нами не традиционный ГАК, а интегрированная система боевого управления, где одним из элементов является гидроакустическая система подводного наблюдения.

Совместные работы с лучшими представителями проектных судостроительных бюро – гордость и удовольствие для нас. В процессе, построенном на взаимопонимании, поддержке и высокопрофессиональном конструктивном диалоге, продолжают решаться самые сложные и разнообразные научно-технические и технологические задачи – создается гидроакустическая техника самого высокого уровня.

Продолжается работа над ключевой задачей: как сделать "слух" надводных и подводных кораблей максимально чутким и незаметным для противника. Но не только. Очевидно, что гидроакустический комплекс как одна из важнейших "начинок" корабля определяет не только возможность "слышать и видеть", но в конечном итоге влияет и на водоизмещение корабля, определяет его архитектуру и боевые возможности.

Кроме того, отметим совместные научные исследования по тематике прикладной гидроакустики с лучшими представителями науки в этой области, в числе которых институты РАН, отраслевые НИИ, научно-исследовательские учреждения ВМФ, представительства и ведомства заказчиков.

Наиболее яркий пример успешного сотрудничества – с Фондом перспективных исследований (ФПИ). В 2017 г. был реализован проект по созданию перспективных пьезоматериалов и элементов гидроакустических антенн на их основе. В рамках этого проекта удалось создать технологии построения преобразователей с использованием материалов, обладающих рядом значительных преимуществ: меньшими массогабаритными характеристиками, большей чувствительностью и меньшей акустической заметностью по сравнению с традиционными преобразователями из пьезокерамики. В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие гражданской морской техники" по заказу Минпромторга России мы выполнили цикл работ по созданию систем позиционирования, связи и управления для автономных необитаемых подводных аппаратов. "Позиционер" – только одна из таких работ. В целом можно сказать, что результатом работы над этим циклом стало создание целого ряда технологий, обеспечивающих производство систем позиционирования, связи, управления, съемки рельефа и структуры дна, подводного наблюдения, размещаемых на автономных аппаратах. Некоторые из этих технологий уже используются нами при разработке конкретных образцов гидроакустической техники различного назначения.

На мой взгляд, необходимо рассказать о трех больших проектах в рамках взаимодействия с Минобрнауки России, которое является нашим заказчиком, в том числе в рамках постановления правительства РФ №218 от 9 апреля 2010 г.:

1) Проект "Организация высокотехнологичного производства систем гидроакустического мониторинга акватории на базе покровных антенн в местах размещения нефте- и газодобывающих платформ в районе Арктического шельфа". В 2013 г. этот проект был отмечен независимой премией в области инноваций "Время инноваций – 2013" в номинации "Лучший проект по внедрению инноваций" (категория "Электроника и приборостроение").

2) Проект "Гидроакустическая станция для предупреждения чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающих платформах в условиях ледовой обстановки". Испытания системы, проведенные на Ладожском полигоне предприятия, показали ее высокую эффективность и соответствие требованиям технического задания. Проект успешно завершен в 2015 г.

3) Проект "Создание высокотехнологичного производства гидроакустических станций освещения подводной обстановки и обнаружения малоразмерных объектов на основе фазированных антенных решеток для предупреждения чрезвычайных ситуаций на морских и прибрежных объектах". В рамках проекта создается новое поколение станций обнаружения подводных пловцов-диверсантов для защиты важных государственных объектов и обеспечения безопасности кораблей на рейде. Проект находится на завершающей стадии.

Чрезвычайно важно для нас сотрудничество с Главным управлением глубоководных исследований Министерства обороны РФ, связанное с проектами по изучению дна Мирового океана, "приближенными по сложности вопроса и степени изученности к области космических исследований", как точно отметил начальник Главного управления, Герой России, вице-адмирал Алексей Витальевич Буриличев.

В первую очередь, конечно, речь идет о внешних границах континентального шельфа Арктики, где колоссальная неизведанная территория в 1,2 млн. квадратных километров, содержит по предварительным оценкам более 5 триллионов тонн условного углеводородного сырья. Это серьезная работа, требующая больших затрат, развитой технической базы, высокоточных технических средств и прорывных разработок, включая гидроакустику самого современного уровня. Ведь только звуковые волны, распространяющиеся на глубине под водой на большие расстояния, позволяют "видеть" объекты на дне, обмениваться информацией, изучать поверхность и структуру дна, контролировать состояние технических объектов на дне океана – трубопроводов, платформ. И чем совершеннее гидроакустическое оборудование, тем успешнее решаются задачи исследования Мирового океана.

Сегодня мы можем гордиться, что наши проекты и разработки продолжают оставаться лучшими в отрасли по многим показателям. Гидроакустические комплексы и системы, произведенные в "Океанприборе", – это продукция с незапятнанной репутацией, которая всегда будет востребована для решения задач ВМФ России, подтверждением чему является многолетнее сотрудничество с нашими уважаемыми партнерами, каждый из которых – элита судостроительной отрасли.

Серьезный положительный опыт работы с нашим оборудованием накоплен и у ряда зарубежных стран, приобретающих нашу технику вместе с кораблями. Хочется произнести слова благодарности в их адрес за оказанное доверие, за возможность участия в интереснейших проектах, актуальность которых как никогда обретает стратегический, государственный статус.

Полностью статья Андрея Шатохина опубликована в журнале "Национальная оборона" (№7, 2019 г.).