ИЭМЗ "Купол": практика – главный критерий истины

ЦАМТО, 15 июля. Создание вооружений и военной техники – самый затратный процесс в экономике, а конкуренция на мировом рынке ВиВТ самая жесткая.

Каждый производитель оружия активно стремится обойти конкурентов, используя весь доступный арсенал продвижения продукции. В том числе и информационные провокации. Но в конечном итоге лидерство достигается качеством продукции и надежностью предприятия-производителя. А лучшим критерием качества оружия остаются результаты его боевого использования.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона", не так давно в ряде средств массовой информации, в том числе и глянцевых, внезапно появилась информация о том, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" не в полной мере соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам. А уже к началу текущего года сенсационная тема покинула информационные потоки. О причинах, заставивших солидные редакции понизить уровень своего реноме, можно только гадать. А вот причины, по которым не соответствующие реальности утверждения были дезавуированы, вполне очевидны.

Во-первых, вступил в действие "Закон о фейковых новостях", и публиковать недостоверную информацию стало проблематично. А во-вторых, получила подтверждение информация об успешном боевом применении ЗРК "Тор-М2У"…

ЗРК семейства "Тор" успешно прошел самую строгую проверку – боем. Причем речь идет о предыдущем поколении данного ЗРК, а новейший "Тор" обладает более высокими характеристиками. Заявленные тактико-технические характеристики получили высокую оценку представителей Министерства обороны России.

Эта оценка стала одним из оснований для ожидаемого в ближайшее время продления контракта на поставку Российской армии ЗРК семейства "Тор". Как заявил в ходе визита на ИЭМЗ "Купол" заместитель министра обороны Алексей Криворучко, новый контракт предполагает продление госзаказа на поставки Российской армии ЗРК семейства "Тор" на период до 2027 года.

Инозаказчики выбирают

Информация о высокой эффективности зенитных комплексов семейства "Тор" хорошо известна потенциальным заказчикам, в том числе зарубежным, многие из которых видели ЗРК в работе и которых трудно обвинить в предвзятости. И, конечно, принимая решения о приобретении военной техники, они опираются на объективные данные, подтвержденные испытаниями и боевой практикой. В настоящий момент ЗРК семейства "Тор" стоят на вооружении армий десятка стран мира. И следует ожидать, что список эксплуатантов продолжит расти.

Разумеется, на вооружение армий США и Западной Европы или их сателлитов комплексы "Тор" не встанут. Но те страны-импортеры, которые проводят независимую оборонную политику, внимательно рассматривают варианты приобретения ЗРК производства Ижевского электромеханического завода "Купол". И такие варианты регулярно реализуются. Так, в конце прошлого года состоялась отгрузка крупной партии "купольских" изделий для одной из зарубежных армий.

Оставаться лучшим

Сохранение лидерских позиций требует непрестанного совершенствования как зенитного ракетного комплекса, так и производственных мощностей предприятия-производителя. У "Купола" есть собственная масштабная программа разработки и создания новых образцов техники, а также модернизации производства. Перечень тем НИОКР, ведущихся СКБ и ОКБ ИЭМЗ "Купол" в рамках этой программы, превышает два десятка наименований.

Работы идут в направлении повышения помехозащищенности, увеличения возможностей обнаружения и поражения маневрирующих, малоразмерных или малозаметных воздушных целей. Помимо этого, решаются задачи по расширению зоны поражения противника, увеличению вероятности уничтожения объектов, летящих на максимально высоких скоростях. Активно ведутся работы по роботизации процесса боевой работы; снижению времени реакции и др.

Один из закономерных результатов этой масштабной работы – унификация. ЗРК семейства "Тор" могут быть с успехом использованы не только в Сухопутных войсках, но и в других видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации. Поставки ЗРК "Тор-М2ДТ" Северному флоту уже состоялись и будут продолжены. А в настоящее время предприятие ведет работы по созданию "морского" "Тора", предназначенного для установки на боевые корабли. Уже прошел ряд испытаний, показавших, что этот ЗРК высокоэффективен не только на суше, но и на море. Успешное завершение ОКР в данном направлении позволит обеспечить отечественный флот компактным и эффективным средством противовоздушной обороны.

Непрерывное совершенствование – залог того, что ЗРК семейства "Тор" будут и в дальнейшем оставаться высокоэффективным и, как следствие, востребованным средством ПВОмалой дальности.

"Адъютант" зенитных ракетных комплексов

Помимо разработки и производства совершенных зенитных ракетных комплексов, на ИЭМЗ "Купол" большое внимание уделяется созданию современных средств обучения и тренировки их расчетов. Одна из последних разработок в этой области – универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". УМТК призван решать задачи подготовки расчетов зенитных ракетных комплексов с созданием воздушной обстановки, максимально приближенной к боевой. Это делает его потенциально востребованным и перспективным. В настоящее время задачи тренировок расчетов ЗРК решаются с использованием старых ракет-мишеней. Между тем, современные средства воздушного нападения заметно изменили свои характеристики, масштаб и характер действий – они стали более маневренными, менее заметными. То есть сегодня требуются новые мишенные комплексы, позволяющие отрабатывать навыки противодействия современному противнику. Именно это стало причиной, побудившей "Купол" начать разработку перспективного мишенно-тренировочного комплекса.

Работы велись инициативно за счет средств предприятия, но в полном взаимодействии со специалистами Министерства обороны Российской Федерации. Благодаря этому взаимодействию удалось в сжатые сроки создать комплекс в максимальной степени соответствующий требованиям военных. УМТК "Адъютант" способен обеспечить создание сложной воздушной обстановки как для выполнения учебных, так и боевых стрельб с применением разнотипных мишеней, максимально возможной идентичности с современными и перспективными средствами воздушного нападения. В состав УМТК "Адъютант" входят мобильный наземный пункт управления с рабочими местами операторов, выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала и четыре вида воздушных мишеней, созданных на базе беспилотных летательных аппаратов для имитации винтового и реактивного самолетов, крылатых ракет или управляемых авиабомб, а также вертолета.

Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

Перспективы

Завершение масштабной программы технического перевооружения Российской армии вновь вызвало к жизни разговоры о грядущем снижении объемов производства на оборонных заводах. Возможно, где-то оно и произойдет. Но ИЭМЗ "Купол" снижать обороты не планирует. Предприятие готовится и в дальнейшем производит свои ЗРК – как для текущего обновления отечественных арсеналов, так и на экспорт.

Серьезные перспективы на "Куполе" видят и в диверсификации производства, освоении новых рынков, не связанных с военной сферой. На предприятии реализуется долгосрочная программа перевода имеющихся мощностей и персонала на выпуск товаров гражданского и двойного назначения с полным сохранением всех имеющихся компетенций. В рамках программы ведется техническое перевооружение, строятся целые производства.

В 2017 г. был запущен масштабный проект выпуска твердотельных волновых гироскопов, которые могут быть использованы как в военных, так и в мирных целях. В 2018-2019 гг. один из приборов на основе ТВГ – ТВИУС – прошел успешные испытания в космосе – в ходе ряда запусков космических кораблей "Союз". Также завод строит для промышленных предприятий высокоэффективные системы очистки сточных вод, выпускает оборудование для атомных электростанций, успешно реализует ряд других проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Все вышеназванное – залог экономической стабильности ИЭМЗ "Купол", его независимости от сиюминутной конъюнктуры. На предприятии отчетливо видят перспективу и делают все возможное для того, чтобы не только сохранить, но и укрепить свои позиции на рынке как военной, так и гражданской продукции.

Статья опубликована в журнале "Национальная обороны" (№7, 2019 г.).