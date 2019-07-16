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16.07.2019
Российская газета

"Безумный Максуд": "Урал" вооружили 125-мм танковой пушкой в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии замечена очень странная "самоходка" - боевики установили на захваченный у правительственных войск "Урал-4320" мощную 125-мм пушку 2А46 от основного боевого танка Т-72.

В размещенном в Сети видео они продемонстрировали попытки боевого применения этой машины, уже прозванной пользователями социальных сетей "безумным гантраком".

Видно, что пушка наводится, что называется, на глаз, и при выстреле ствол испытывает сильные колебания. И хотя на видео и показаны разрывы снарядов среди каких-то строений, говорить об особой точности не приходиться.

К тому же сам вездеход отдача отбрасывает на много метров и, учитывая те значительные нагрузки, который он испытывает, можно предположить, что такая "самоходка" прослужит мятежникам недолго.

В Сирии и раньше пытались экспериментировать подобным образом. Так, летом 2017 года участники одного из бандформирований водрузили в кузов самосвала башню с боевым отделением от подбитого танка Т-62.

Этот "самосвалотанк" прослужил террористам непродолжительное время и, по некоторым данным, был уничтожен российскими ВКС.

Также в этой "горячей точке" противоборствующие стороны устанавливали на различные автомобили 57-мм и 100-мм зенитные пушки и 122-мм гаубицы.

А вот 130-мм колесные САУ правительственных войск - наиболее успешная разработка, которая применяется и в настоящее время.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А46
Т-62
Т-72
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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