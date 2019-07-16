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16.07.2019
Военно-промышленный курьер

Самомнение и невежество – провал "американского умиротворения" в Афганистане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад, посвящённый "бесконечной войне" в Афганистане.

В документе утверждается, что США увязли в "затяжном и затратном конфликте, исход которого до сих пор не ясен". Причина - неспособность военных "связывать поставленные цели с требующимися усилиями", игнорирование истории страны, её культурных особенностей, а также пренебрежение советским опытом пребывания в республике. По мнению автора доклада, офицера корпуса Морской пехоты, США зашли в Афганистане в тупик. 

Эксперты считают, что американцы действительно допустили множество ошибок из-за своего стремления остаться в стране и создать там "плацдарм против России, Китая и Ирана".

Автором исследования выступил полковник Морской пехоты США в отставке Марк Кансиан. Он служил во Вьетнаме и принимал участие в операции "Буря в пустыне", а также работал в Пентагоне.

В документе, озаглавленном "Расскажите, чем это кончится: военное консультирование, стратегические цели и "бесконечная война" в Афганистане", отмечается, что главная задача подготовки этого аналитического материала не столько дать совет, как выиграть войну, подобную той, что была в Афганистане, сколько дать американским военным возможность оценить, стоит ли ввязываться в такие конфликты в будущем.

По словам аналитика CSIS, действия Соединённых Штатов отличались безразличием "к тому, что ценности других стран могут отличаться от наших" и абсолютным незнанием истории Афганистана, например, войны, которую вела там Великобритания в XIX веке. Также автора удивляет "игнорирование советского опыта". В последнем случае значительную роль сыграли соображения идеологического характера.

В результате американцам пришлось учиться не на чужих, а на собственных ошибках.

По мнению полковника Марка Кансиана, пример Афганистана показывает, что американским военным не хватает знания военной истории, существуют серьёзные проблемы со стратегическим мышлением и коммуникацией между военными и гражданскими, а ряд внутренних документов Пентагона по ведению антипартизанской войны требует серьёзной переработки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Вьетнам
Иран
Китай
Россия
США
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