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16.07.2019
Военно-промышленный курьер

Оборонщики Белоруссии значительно сократили время боевого снаряжения "Осы"

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Источник изображения: vpk-news.ru

ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" создало опытный образец транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) 9Т217-1Б, которая значительно сокращает время боевого снаряжения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Госкомвоенпроме Беларуси.

"На 9Т217-1Б установлен современный кран-манипулятор, но главная особенность заключается в том, что помимо штатной перевозки ракет в пакете она может транспортировать ракеты в кассетах в количестве до 24 штук. Это позволяет значительно сократить время доставки боеприпасов и снаряжения комплекса ракетами", - сказал представитель комитета.

По его словам, "по результатам проведенных испытаний подтверждено, что изготовленный образец соответствует требованиям технического задания и разработанной конструкторской документации, а также может быть заявлен на приемочные испытания".

Изготовление транспортно-заряжающей машины 9Т217-1Б является очередным этапом модернизации ЗРК 9К33 "Оса" в целом.

Госкомвоенпром сообщал, что "конструкторами борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели, после модернизации отклонение от мишени составило около 1,5 м".

Кроме того, были улучшены помехозащищенность электронных систем и боевые возможности станции сопровождения целей и визирования ракет, что повысило эффективность системы обнаружения и уничтожения малоразмерных целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
2566 ЗРРЭВ
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