"Анатолий Шлемов": охотник за минами

Россия продолжает строительство стеклопластиковых минных тральщиков. Вчера, 14 июля, газета "Известия" сообщила о том, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге заложили корабль "Анатолий Шлемов".

Новый минный тральщик станет седьмым в серии проекта 12700 "Александрит". Корабль назван в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова (1949–2018), который служил в Главном управлении кораблестроения ВМФ, где прошёл путь от старшего офицера группы до начальника Управления кораблестроения.

Церемония закладки тральщика "Анатолий Шлемов". Источник изображения: iz.ru

Ключевая особенность кораблей проекта "Александрит" — уникальный корпус, выполненный из монолитного стеклопластика методом вакуумной диффузии. Достоинством такого "немагнитного" корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо?льшую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы такого корпуса больше, чем у "собрата" из маломагнитной стали, а масса — значительно меньше. Водоизмещение тральщика составляет около 900 т, длина — более 60 м, максимальная скорость хода — около 17 узлов. Экипаж судна состоит из 44 человек.

Тральщики проекта 12700 спроектированы конструкторским бюро "Алмаз", являются новым поколением кораблей противоминной обороны и предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.