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16.07.2019
ЦАМТО

Эрдоган рассказал, когда завершатся поставки ЗРС С-400

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

ЦАМТО, 15 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставка российских ЗРС С-400 будет полностью завершена к апрелю 2020 года, передает "РИА Новости".

"Полностью поставка ЗРС С-400 будет завершена к апрелю 2020 года. Надеюсь, определенная часть работы по установке С-400 будет выполнена к концу этого года, а полностью все работы будут завершены к апрелю 2020 года", – сказал Эрдоган в эфире телеканала Haberturk.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки, отмечает агентство.

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Кредитование
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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