Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

ЦАМТО, 15 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400 самым важным в истории страны, передает "РИА Новости".

"Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией. Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее", – заявил глава государства в эфире телеканала Haberturk.

При этом турецкий лидер отметил, что с помощью С-400 Анкара не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность.

Эрдоган добавил, что НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией российских ракетных комплексов, поскольку член альянса и сама организация станет сильнее.

"Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них – Турция. А в нашем регионе Турция – и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы", – отметил президент.