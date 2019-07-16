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16.07.2019
Российская газета

На салоне в Петербурге показали новейший зенитный комплекс "Пальма"

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Источник изображения: Евгений Одиноков / РИА Новости

На военно-морском салоне в Санкт-Петербурге показали полноразмерный образец новейшего зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Пальма" (ЗРАК). Он уже стоит на вооружении Военно-морского флота России.

Об этом сообщает "Военное обозрение". ЗРАК "Пальма" уникален. Он защищает военные корабли от высокоточного оружия противника. В состоянии поражать все виды воздушных целей при дальности до 10 километров, обладая высокой огневой мощью, точностью и защитой от помех. По мнению военных экспертов, это один из самых эффективных морских комплексов противовоздушной обороны в мире.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Пальма" 3М89 можно установить на надводные корабли разных типов, которые имеют водоизмещение до 500 тонн. Даже на небольших кораблях "Пальма" компактно помещается на палубе. Пушечное вооружение ЗРАК имеет большую скорострельность - до 10 тысяч выстрелов в минуту. Управление комплекса автоматизировано, он сам ищет цель, наводит на объект. Однако команду на поражение дает только оператор.


Светлана Цыганкова

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Россия
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