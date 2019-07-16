Китай вводит санкции против компаний США, поставляющих оружие Тайваню

Китай заявил о намерении ввести санкции против американских компаний, причастных к прямым поставкам вооружений Тайваню. Об этом заявил МИД КНР.

Источник изображения: МИД КНР

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний, поставляющих оружие Тайваню. По его словам, поставка оружия Соединенными Штатами серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, а также суверенитета и национальной безопасности КНР.

Для защиты национальных интересов, китайская сторона введет санкции в отношении американских предприятий, имеющих отношение к поставкам вооружений Тайваню

- заявил он.

Напомним, что Госдеп США одобрил прямую продажу Тайваню вооружений на сумму более 2 млрд. долларов. Вашингтон готов поставить Тайбэю танки M1A2 Abrams, ПЗРК Stinger, а также другую военную технику и сопутствующее оборудование.

Ранее Министерство обороны Китая заявило о проведении военных учений военно-воздушных и военно-морских сил возле Тайваня. В НОАК сообщили, что учения плановые и пройдут в ближайшее время. В СМИ уже заявили, что данные учения проводятся в ответ на поставки вооружения США Тайваню и визит главы администрации острова в Соединенные Штаты.