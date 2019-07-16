Войти
16.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" объединят два дока за 20 млрд рублей

167
0
0
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе.
Источник изображения: В© РђРћ "82 СЃСѓРґРѕСЂРµРјРѕРЅС‚РЅС‹Р№ Р·Р°РІРѕРґ"

Петербургская И.И.С. по контракту с центром судоремонта "Звездочка" на 20 млрд рублей модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предназначенный для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Планируется объединить два существующих дока в один большой, пишут российские СМИ.

На "Звездочке" газете "Коммерсант" сообщили, что док 35-го СРЗ состоит из двух смежных камер, которые подрядчику предстоит объединить, убрав между ними перегородку. Также будут выполнены работы по модернизации всех конструкций гидросооружения – стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего, заключили на предприятии.

Член совета директоров И.И.С. Андрей Мушкарев подтвердил, что компания компания подписала со "Звездочкой" контракт на реконструкцию 35-го СРЗ, где по итогам модернизации будет создан самый большой в России док для приема крупных судов и кораблей.

Стоимость контракта назвали источники газеты, официально данные не подтверждали ни на "Звездочке", ни в И.И.С.

Напомним, в ночь на 30 октября недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу "Адмирала Кузнецова" кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Сухой ПАО
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
05.04.2019
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
25.03.2019
35-й СРЗ в Мурманске будет модернизирован для ремонта "Адмирала Кузнецова"
31.10.2018
Ремонт "Адмирала Кузнецова" продолжат по графику
29.10.2018
Россия из "железного корыта" сделала авианосец
08.06.2016
Под авианосец "Адмирал Кузнецов" построят уникальный док
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:02
  • 3
Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе
  • 16.07 00:10
  • 1
На критическом уровне
  • 15.07 23:51
  • 3
В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ
  • 15.07 23:48
  • 89
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 15.07 23:38
  • 4
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 15.07 23:12
  • 31
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 15.07 20:44
  • 16
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 15.07 20:42
  • 4
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила
  • 15.07 20:32
  • 9
Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
  • 15.07 20:01
  • 76
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 15.07 19:54
  • 25
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
  • 15.07 19:47
  • 173
Дополнительные функции
  • 15.07 19:39
  • 3
БТР (15чел.) колёсный по массе = БТР Бумеранг но, стальной брони 40+50 и +50+900мм от КС по кругу (две ДЗ под фальшбортом). Лоб 900 от БПС. Чертежи.
  • 15.07 19:38
  • 7
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
  • 15.07 19:30
  • 13
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500