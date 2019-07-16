Для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" объединят два дока за 20 млрд рублей

Петербургская И.И.С. по контракту с центром судоремонта "Звездочка" на 20 млрд рублей модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предназначенный для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Планируется объединить два существующих дока в один большой, пишут российские СМИ.

На "Звездочке" газете "Коммерсант" сообщили, что док 35-го СРЗ состоит из двух смежных камер, которые подрядчику предстоит объединить, убрав между ними перегородку. Также будут выполнены работы по модернизации всех конструкций гидросооружения – стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего, заключили на предприятии.

Член совета директоров И.И.С. Андрей Мушкарев подтвердил, что компания компания подписала со "Звездочкой" контракт на реконструкцию 35-го СРЗ, где по итогам модернизации будет создан самый большой в России док для приема крупных судов и кораблей.

Стоимость контракта назвали источники газеты, официально данные не подтверждали ни на "Звездочке", ни в И.И.С.

Напомним, в ночь на 30 октября недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу "Адмирала Кузнецова" кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Ольга Никитина