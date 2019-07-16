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16.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина

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Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Конфликт Соединенных Штатов и Турции из-за российских комплексов С-400 может обернуться решением Анкары покинуть Североатлантический альянс, что является "огромной победой" президента России Владимира Путина, пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.

По мнению немецкого политолога, сделка Анкары и Москвы заметно ухудшит и без того натянутые отношения Турции с США. Причем Вашингтону придется ввести санкции против Турции – юридически Дональд Трамп не сможет от них отказаться, хотя, вероятно, он постарается отложить их, говорится в статье Focus Online, содержание которой приводит РИА "Новости".

Автор статьи подчеркивает, что возможное решение Турции покинуть НАТО станет "огромной геостратегической потерей" для альянса, и призывает не исключать такого варианта. По его словам, исход конфликта будет зависеть от того, в ком президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего.

При этом сам факт возникновения трений между Анкарой и Вашингтоном, убежден Томас Егер, уже говорит о триумфе Владимира Путина. Даже если Турция сохранит членство в НАТО, среди других членов альянса будет процветать недоверие друг к другу, считает он.

"Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если альянс сохранится в его нынешнем составе", – подчеркивает Егер.

Кроме того, продолжает автор статьи, благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес. Российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для ее спецслужб, говорится в публикации.

По словам Егера, укрепление отношений Москвы и Анкары является "международной сенсацией".

В то же время ослабление связей с США грозит обернуться большими политическими и экономическими потерями для Турции. Эрдогану, вероятно, придется прибегнуть к помощи Москвы, чтобы сохранить власть, считает немецкий политолог.

Самой беспомощной стороной в этой ситуации выглядит Европа, констатирует Егер. Конфликт затрагивает жизненные интересы региона, однако европейские страны неспособны повлиять на решение этого вопроса, заключает политолог в статье для Focus Online.

Другое немецкое издание, газета Welt, ранее написала, что поставки в Турцию российских ЗРК С-400 могут стать для Анкары "точкой невозврата".

В воскресенье министерство обороны Турции сообщило о прибытии шестого самолета с элементами С-400.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Турция
Продукция
Ан-124
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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