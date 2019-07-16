Команда Зеленского молится на военную поддержку США и Великобритании

Вооруженный конфликт на Донбассе можно завершить только путем переговоров, но не с "марионетками-боевиками", а напрямую с Москвой, "которая их поддерживает".

Так считает глава украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Соответствующее заявление он сделал выступая в эфире программы "Факти тижня" на телеканале ICTV.

При этом он признал, что военным путем закончить эту войну невозможно. Политик считает, что переговоры по урегулированию конфликта должны вестись на нескольких уровнях и включать минский, Нормандский форматы, а также "расширенный" Нормандский формат, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", - сказал он.

Эти заявления, как и все, что успела в отношении Донбасса сделать новая украинская администрация свидетельствуют о том, что в Киеве по-прежнему не хотят считаться с реалиями. Украинское руководство почему-то уверено, что стоит лишь заявить о "переговорах с Москвой", как в Кремле сразу признают себя виновными и бросятся "сдавать" ЛНР и ДНР.

Между тем, как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате обстрела карателями прифронтового Докучаевска, были повреждены пять домов. По данным СЦКК, огнем украинских карателей в жилых домах повреждено остекление, лоджии и балконы, внутренняя обстановка квартир. Там также был поврежден нефтеперерабатывающий завод ГП "Донецкавтогаз".

Eadaily отмечает, что всего же за минувшие сутки ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 160 боеприпасов.