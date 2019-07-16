На верфи Naval Group спущена на воду головная АПЛ класса "Барракуда"

ЦАМТО, 15 июля. Компания Naval Group объявила о состоявшейся 12 июля на предприятии в Шербуре церемонии спуска на воду головной из шести заказанных для ВМС страны АПЛ последнего поколения "Сюффрен" (проект "Барракуда").

В мероприятии принял участие президент Франции Эммануэль Макрон и другие официальные лица.

Хотя мероприятие было квалифицировано как церемония спуска на воду, сухой док, куда будет перемещена АПЛ "Сюффрен", фактически не будет затоплен до конца июля. В преддверии мероприятия 4-5 июля лодка была переведена из сборочного цеха верфи на стартовую площадку.

Этап испытаний АПЛ начался 13 июля. Они продлятся до второго квартала 2020 года, после чего начнутся ходовые испытания корабля в море. Загрузка активной зоны ядерного реактора запланирована на сентябрь 2019 года. Как ожидается, запуск реактора состоится в ноябре или декабре.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 1,4 млрд. евро на разработку проекта и постройку АПЛ проекта "Барракуда" МО Франции подписало с судостроительной группой DCNS (ныне Naval Group) и компанией Areva TA (ныне TechnicAtome) 23 декабря 2006 года. DCNS стала главным подрядчиком постройки подлодок и установки информационных систем, а Areva TA была определена французским Комиссариатом по ядерной энергетике и альтернативным источникам энергии (CEA), в ведении которого находится разработка и производство ядерного оружия во Франции, основным подрядчиком строительства ядерной силовой установки. Предприятие Naval Group в Тулоне будет отвечать за обслуживание подлодок серии.

Программа стоимостью более 8 млрд. евро предполагала поставку шести подлодок класса "Барракуда" с 2017 по 2028 гг. На текущий момент время проект отстает от первоначально согласованного графика. Как ранее заявил начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк (Christophe Prazuck), дополнительное время потребовалось для устранения выявленных в процессе строительства недостатков. "Закон о военных программах на 2019-2025 гг." предусматривает принятие на вооружение шести АПЛ класса "Барракуда" до 2030 года. Первые четыре подлодки будут приняты на вооружение в период 2019-2025 гг. Ожидается, что АПЛ класса "Барракуда" будут эксплуатироваться до 2060-х гг.

Церемония резки стали для головной подлодки серии, "Сюффрен", состоялась на верфи в Шербуре в декабре 2007 года. Согласно обновленному графику, Naval Group передаст "Сюффрен" Генеральной дирекции по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) в середине 2020 года, после завершения приемочных испытаний, которые начнутся в первом квартале 2020 года. После передачи АПЛ ВМС Франции проведут комплексные испытания, которые будут включать применение вооружений, в т.ч. торпед F21 и КР MDCN.

Контракт на строительство второй подлодки, "Дюгэ-Труи", DGA подписала с DCNS и Areva TA 26 июня 2009 года. Одновременно состоялась церемония начала резки стали для этой АПЛ. Спустя два года, 28 июня 2011 года, DGA заключила с DCNS и Areva TA контракт на постройку третьей АПЛ, "Турвиль". Следующие подлодки получат наименование "Пти Туар", "Дюкесн" и "Оф Фатти". Они будут вводиться в состав флота с интервалом в два года вплоть до момента завершения программы.

Новые подводные лодки заменят в составе ВМС Франции шесть АПЛ класса "Рубис"/"Аметист", принятых на вооружение ВМС Франции между 1983 и 1993 гг. Министерство вооруженных сил 24 июня объявило, что "Сафир", вторая АПЛ серии "Рубис"/"Аметист", станет первой подлодкой, выведенной из эксплуатации (срок вывода из эксплуатации – конец июля). Таким образом, до поставки "Сюффрен" в составе ВМС Франции останется пять боеготовых АПЛ.

Помимо выполнения задач противокорабельной и противолодочной борьбы, АПЛ проекта "Барракуда" обеспечат скрытную высадку групп ССО, сбор разведывательной информации, а также нанесение ударов крылатыми ракетами по наземным целям. Как заявлено, "Сюффрен" является одной из самых малозаметных подводных лодок в мире и будет отличаться большой дальностью плавания, оснащаться самыми современными средствами обнаружения.

Надводное водоизмещение АПЛ составит 4700 т, подводное – 5300 т, длина – 99 м, диаметр – 8,8 м. АПЛ "Барракуда", оснащенная четырьмя пусковыми шахтами, будет способна нести от 14 до 20 ед. тяжелого вооружения (смешанный набор 533-мм тяжелых торпед F21, противокорабельных ракет SM39 "Экзосет" и крылатых ракет "Скальп Наваль" (MdCN – Missile de Croisiere Naval). Экипаж – 65 человек плюс группа ССО.