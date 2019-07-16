В Санкт-Петербурге показали промышленный компьютер ПК-2 с ЗОСРВ "Нейтрино-Э"

На 9-м Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге МЦСТ и "СВД Встраиваемые системы" был представлен защищённый промышленный компьютер отечественного производства. Речь идёт о компьютере ПК-2 на базе модификации высокоинтегрированного процессора "Эльбрус-1С".

Источник изображения: topwar.ru

Управление промышленным компьютером осуществляется защищённой операционной системой реального времени (ЗОСРВ) "Нейтрино-Э".

Защищённая система используется в компьютере, который в свою очередь применяется для автоматизации технологических процессов, минимизируя различного рода риски. По понятным причинам, любой сбой в системе управления производством на крупном промпредприятии может привести к необратимым последствиям катастрофического характера. Для минимизации таких рисков и создан ПК-2.

Под ЗОСРВ "Нейтрино-Э" создана обширная драйверная база для работы с периферийными устройствами и системами.

Как отмечает разработчик, 64-разрядной ЗОСРВ "Нейтрино-Э" применяется в том числе и там, где необходимо полное исключение влияния зарубежных организаций и частных лиц на проектирование, производство и поставку изделия для промышленной отрасли.

В работе системы реализованы встроенные механизмы обеспечения отказоустойчивости.

Среднее время реакции на аппаратное прерывание в потоке – менее 2 мкс.

Защищённый ПК-2 применяется для автоматизации управления технологическим процессом на различного рода производствах.

Визуализация рабочих процессов компьютера на салоне в Санкт-Петербурге представлена посредством использования монитора AOC.