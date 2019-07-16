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16.07.2019
ЦАМТО

За 5 лет полностью обновлен автопарк 147-й автомобильной базы Минобороны

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Автозаправщик КамАЗ-63501
Автозаправщик КамАЗ-63501.
Источник изображения: ТК «Звезда»

ЦАМТО, 15 июля. За 5 лет полностью обновлен автопарк 147-й автомобильной базы МО РФ. Этот факт отметил 12 июля в ходе торжеств, посвященных 75-летию со дня ее создания, заместитель главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он вручил вымпел министра обороны РФ за мужество и воинскую доблесть командиру подразделения, заявив при этом, что "вашему коллективу есть чем гордиться, но и есть к чему стремиться". "Прежде всего, – указал Д.Булгаков, – не сдавать позиций в борьбе за безопасность дорожного движения. Люди – наша главная ценность и наша первая забота".

Военнослужащие автомобильной базы – регулярные участники парада на Красной площади, всеармейских, международных и других соревнованиях спортивно-технических видов спорта.

Замминистра обратил внимание на то, что действуя в современных условиях и обеспечивая интенсивную работу центральных органов военного управления, суммарно вся автомобильная техника базы ежегодно проходит около 15 млн. км.

"В текущем году завершили создание современного полигона Нахабино. С его вводом значительно расширились возможности по подготовке водителей, их качественному обучению и совершенствованию навыков практического вождения", – отметил Д.Булгаков.

Он добавил, что число курсантов, обучаемых в учебном центре автобазы, за последние годы составило почти 6500 человек. Ежегодно автобаза принимает участие и занимает ведущие места во всеармейских, международных и других соревнованиях спортивно-технических видов спорта.

Военнослужащие базы продемонстрировали мастерство вождения, показав вальс на разнообразных видах легковых автомобилей, в том числе на ЗИЛ-117В и ЗИЛ-115В, на которых принимали парад Победы c 1972 по 2009 годы, черных парадных фаэтонах ЗИЛ-41041АМГ, которые участвовали в параде Победы с 2009 года по 2018 год, и на автомобилях "Аурус", впервые представленных на параде 2019 года.

Кроме того, перед гостями торжественного мероприятия и военнослужащими выступила команда Центра контраварийной подготовки, продемонстрировав экстремальные элементы вождения на ограниченном пространстве плаца воинской части, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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