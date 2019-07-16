На Каспии проверили работу АСУ с элементами искусственного интеллекта

Новая система управления с элементами искусственного интеллекта была протестирована в ходе учений на Каспии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

На прошедших на Каспии учениях впервые в единую информационную сеть были объединены воздушные, наземные и морские силы. Информация о целях, полученная от участвующих в учениях, в режиме реального времени загружалась в систему и уже в зависимости от типа цели выбиралось средство поражения. К примеру, полученные сведения от морской пехоты были обработаны системой, которая выдала рекомендацию об их уничтожении крылатыми ракетами морского базирования.

В учениях были задействованы 35 боевых кораблей Каспийской флотилии, на суше действовали более 1,5 тыс. военнослужащих флотилии, включая морскую пехоту. Сухопутные части и корабли были объединены в одну сеть с помощью мультиконтурной разведывательно-ударной системы ведения боевых действий, отвечающей за обмен информацией между штабом, огневыми средствами и разведчиками.

АСУ собирала и обрабатывала информацию, поступающую с видеокамер и радаров, кораблей, летательных аппаратов, беспилотников, а также от морских пехотинцев, анализировала ее и выдавала рекомендации по уничтожению целей в зависимости от их типа. Решение о применении рекомендаций АСУ принимало командование.

Как пояснили в Минобороны, применение таких систем на поле боя в несколько раз сокращает время от получения данных разведки до принятия решения и уничтожения цели. Там подчеркнули, что данные системы активно ставятся на вооружение российской армии.

Недавно такая единая интегрированная АСУ ПВО была развернута в Крыму. Она включила в себя огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей.