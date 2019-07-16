Израильтяне публикуют спутниковые снимки С-400 в Турции

Израильская частная компания ImageSat, известная публикацией и анализом снимков, сделанных спутником Eros-B, опубликовала кадры, на которых, предположительно, запечатлено прибытие в Турцию ЗРК С-400.

Источник изображения: ImageSat

Израильский спутниковый оператор ImageSat International, регулярно публикующий кадры различных районов Ближнего Востока, сделанные из космоса, и также аналитическую информацию по ним, разместил новые снимки, на которых, предположительно, запечатлены транспортные средства, которые являются составной частью зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", о поставке которого Анкаре было заявлено на днях.

ЗРК были доставлены на авиабазу Мюртед в провинции Анкара при помощи транспортного самолета "Антонов-124". На снимках аналитики компании нашли две пусковые установки, пять вспомогательных транспортных средств и подъемный кран.

Источник изображения: ImageSat

На сайте компании отмечается, что одна из основных частей системы, радиолокационная, на снимках не обнаружена, и видимо будет поставлена заказчику следующей партией. Именно этот элемент ЗРК вызывает наибольшую тревогу Соединенных Штатов, опасающихся, что в руках союзника по НАТО С-400 сможет раскрыть секретные характеристики малозаметного истребителя F-35.

"Военное обозрение" напоминает, что 12 июля министерство обороны Турции официально сообщило о том, что компоненты С-400 начали поступать в распоряжение вооруженных сил республики.

Информационное агентство Reuters в тот же день опубликовало информацию о встрече, прошедшей между министром обороны США Марком Эспером и главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, Стороны обсудили начало поставок С-400, при этом традиционной в таких случая пресс-конференции, посвященной окончанию переговоров, не состоялось.

Источник изображения: ImageSat

Несмотря на то, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на саммите G20 Трамп обещал ему не вводить экономические санкции против Турции в том случае, если Анкара приобретет российские системы, 13 июля агентство Bloomberg сообщило о том, что Белый дом все-таки готовится наказать Турцию за сотрудничество с Россией в военной сфере.

Также приобретение турками С-400 фактически исключило страну из проекта малозаметного истребителя пятого поколения F-35. Поставки уже приобретенных самолетов были заморожены, а пилоты, проходившие обучение, отозваны.

Источник изображения: ImageSat

В то же время Россия не собирается ограничиваться поставкой С-400, а, по заявлению председателя комитета по международным делам российской Государственной думы Леонида Слуцкого, готова предоставить в распоряжение стран региона и более современное оружие. Об этом Слуцкий рассказал в интервью телеканалу Russia Today.