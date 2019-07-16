Кругосветная фрегата

Военный историк Дмитрий Болтенков — о значении первого за долгое время большого путешествия российского боевого корабля

В последние годы российские моряки постоянно совершают длительные походы. К примеру, в прошлом году группа кораблей и судов Северного флота прошла по Севморпути в Берингово море и приняла участие в учениях "Восток-2018". Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" дважды за последние годы совершило кругосветные плавания. Учебный корабль "Перекоп" также провел несколько дальних походов вокруг Европы, Африки и Азии.

Но нынешняя кругосветка отряда кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" выделяется даже на их фоне. Впервые за многие десятки лет в такое плавание идет российский боевой корабль. При этом это первый корабль, целиком спроектированный и построенный в постсоветское время.

В отряд, возглавляемый "Адмиралом Горшковым", входят судно многоцелевого обеспечения "Эльбрус", танкер "Кама" и буксир "Николай Чикер". 26 февраля они выдвинулись из Североморска, прошли через Северную Атлантику в Средиземное море, Суэцкий канал, пересекли Индийский океан. День Победы отряд встретил во Владивостоке, затем пересек Тихий океан, прошел через Панамский канал и проследовал через Атлантический океан к берегам Африки, откуда корабли пойдут до Североморска.

Андреевский флаг был поднят на "Адмирале Горшкове" 28 июля 2018 года. Он является головным представителем семейства фрегатов проекта 22350. Это корабль дальней морской зоны, несущий на борту крылатые и противокорабельные ракеты "Калибр" и "Оникс". "Полимент-Редут" является зональным комплексом ПВО, то есть "Горшков" может прикрыть от нападения с воздуха целую группировку кораблей и судов. Второй фрегат этой серии "Адмирал Касатонов" войдет в состав российского ВМФ в этом году, еще четыре таких корабля находятся на стапелях. Им предстоит покорять моря и океаны в течение следующей четверти века.

Кругосветным походом командование ВМФ решает целый ряд важных задач. Первая — проверка двигателей, систем вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики, а также систем обеспечения в различных регионах мира. В истории советского ВМФ были случаи, когда некоторые корабли или подводные лодки оказывались малопригодными для решения боевых задач в некоторых акваториях. Фрегаты проекта 22350 войдут в состав Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, и служить им придется в различных географических и климатических условиях. Поэтому очень важно посмотреть, как поведет себя фрегат в разных районах Мирового океана, и определить, какие надо будет внести изменения в последующие корабли. Полученный опыт эксплуатации будет поистине бесценным — его не спрогнозируешь на компьютерах или стендах.

Другой важной задачей является демонстрация российского флага. Визиты военных кораблей в такие страны, как Эквадор или Кабо-Верде, выводят отношения между нашей страной и этими государствами на новый уровень. К тому же военные этих стран могут узнать, что Россия — это не только медведи с балалайками, но и такие красивые военные корабли. "Нам, кажется, пора заменить парочку кораблей. Может, мы их закажем у русских, раз они смогли сделать фрегат, который пришел к нам из-за тридевять земель" — так могут подумать зарубежные адмиралы. Да и другие страны способны заинтересоваться экспортным вариантом фрегата проекта 22350.

Советские военные корабли часто ходили в акватории Карибского моря. Последние годы, увы, наши визиты в это подбрюшье США были редкими. Да и на Кубе стали не так часто бывать. Переход "Горшкова" через Карибское море и заход в Гавану немного исправляют данную ситуацию.

Кругосветный поход стал также хорошей морской практикой для экипажей кораблей. Офицеры и матросы получают новые знания и опыт, которые можно приобрести только в деле. Взять, к примеру, переход через Панамский канал: до нынешнего плавания корабли под советским и российским флагом переходили его всего три раза. Да и воды восточной части Тихого океана нами были изучены не очень сильно.

Интересной особенностью является включение в состав отряда судна многофункционального обеспечения "Эльбрус". Это головное судно нового поколения судов обеспечения. Оно способно передавать вооружение и грузы на корабли в море, осуществлять буксирные и аварийно-спасательные работы. ВМФ собирается заказать для себя большое количество судов обеспечения на замену ныне эксплуатирующимся. При этом особое внимание уделяется именно их многофункциональности. Поэтому опыт их эксплуатации очень важен для российского ВМФ.

Военный корабль сегодня является самым сложным образцом техники. И кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков" показывает уровень развития промышленности страны, способной создать такой корабль.

Автор — военный историк

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