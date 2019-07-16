Глава NASA пояснил, почему астронавты США еще не высадились на Луне и Марсе

Американские астронавты уже давно бы повторно высадились на Луне и даже на Марсе, если бы не проблемы с финансированием, связанные с "политическими рисками". Об этом рассказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью CBS.

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Отвечая на соответствующий вопрос глава MASA пояснил, что возвращение американских астронавтов на Луну не состоялось по причине "политических рисков", связанных с финансированием проекта. По его словам, если бы правительство США выделяло больше средств на космические программы, то астронавты США не только бы вернулись на Луну, но и высадились бы на Марсе.

Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе

заявил Брайденстайн.

Он отметил, что NASA предпринимала попытки вернуться на естественный спутник Земли и высадиться на "Красную планету" в 90-х и начале 2000-х годов, однако проекты были свернуты по причине того, что потребовали длительной подготовки и значительного финансирования.

Брайденстайн подчеркнул, что недостаточное финансирование программ NASA может привести к тому, что США не смогут высадиться на Луну и в 2024 году.

Новая Лунная программа NASA получила название "Артемида" (предыдущая - "Аполлон"). Она предусматривает высадку астронавтов на спутник Земли в 2024 году, хотя изначально это планировалось сделать в 2028. Белый дом ранее объявил об ускорении программы высадки человека на Луну в течении пяти лет и выделении на освоение Луны и Марса дополнительных 1,6 млрд. долларов.