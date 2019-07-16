Столтенберг возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию

НАТО возлагает ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Генсек НАТО возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию. При этом он призвал Москву воспользоваться "последним шансом" и спасти договор. По его словам для этого требуется не так то и много: Россия должна в короткий срок избавиться от ракет 9М729, якобы нарушающих положения ДРСМД.

В противном случае она будет нести единоличную ответственность

- заявил он, добавив, что в случае прекращения действий договора "мир станет менее стабильным".

С аналогичным предложением выступила и глава дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, которая призвала Россию сохранить ДРСМД.

Мы (,,,), действие которого может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем об официальном решении России 3 июля 2019 года о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД

- заявила она.

При этом Могерини также коснулась темы ракет ракет 9М729, якобы нарушающих положения Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности.

Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию эффективно ответить на серьезные опасения относительно разработки, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также (,,,) несоответствии этой системы положениям ДРСМД

- добавила она.

Глава дипломатии ЕС призвала Россию "немедленно предпринять серьезные и прозрачные действия, чтобы обеспечить полное и поддающееся проверке соблюдение положений ДРСМД".

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано между США и СССР в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин назвал решение советского руководства конца 80-х годов фактически подарком США. Причина в том, что у СССР на тот момент не было никаких иных ракет средней и меньшей дальности, кроме ракет наземного базирования. В США же полным ходом шли работы над РСМД как воздушного, так и морского (включая подводное) базирования. И ущерб безопасности Советского Союза оказался колоссальным.