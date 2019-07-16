Войти
16.07.2019
Известия.ru

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

145
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Для того, чтобы остановить внутриукраинский конфликт в Донбассе, Евросоюзу достаточно сделать один звонок в Киев, заявил 14 июля глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

При этом сенатор отметил, что ЕС продолжает политику "перекладывания с больной головы на здоровую", в том числе призывая Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и соблюдать его положения.

"Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале. <…> И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе", — написал Косачев в Facebook.

По его словам, ЕС удобнее вводить санкции против России, чем "одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния".

Сенатор добавил, что Москва всегда была открыта к диалогу по вопросу контроля над вооружениями, но предложения российской стороны игнорируются.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. Тогда жители юго-востока Украины заявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик, из-за чего новые украинские власти начали военную операцию.

При этом Киев и ряд его западных партнеров обвиняют в сложившейся ситуации Москву. РФ неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину к диалогу с ДНР и ЛНР.

14 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только на России лежит ответственность за сохранение ДРСМД, а глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву "немедленно принять действия" для продления договора.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
РСМД
Похожие новости
09.04.2019
Do Rzeczy (Польша): больше американских войск в Польше
18.03.2019
!argument (Чехия): 70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
03.10.2018
Стрельба "по-македонски". Как небольшая балканская страна усилит НАТО
14.07.2014
Новый раунд противостояния
21.04.2014
Украина и американская ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:02
  • 3
Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе
  • 16.07 00:10
  • 1
На критическом уровне
  • 15.07 23:51
  • 3
В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ
  • 15.07 23:48
  • 89
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 15.07 23:38
  • 4
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 15.07 23:12
  • 31
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 15.07 20:44
  • 16
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 15.07 20:42
  • 4
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила
  • 15.07 20:32
  • 9
Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
  • 15.07 20:01
  • 76
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 15.07 19:54
  • 25
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
  • 15.07 19:47
  • 173
Дополнительные функции
  • 15.07 19:39
  • 3
БТР (15чел.) колёсный по массе = БТР Бумеранг но, стальной брони 40+50 и +50+900мм от КС по кругу (две ДЗ под фальшбортом). Лоб 900 от БПС. Чертежи.
  • 15.07 19:38
  • 7
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
  • 15.07 19:30
  • 13
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500