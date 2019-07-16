Назван срок отказа США от доставки астронавтов на МКС на "Союзах"

США с мая 2020 года планируют начать доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственных пилотируемых кораблях, отказавшись от использования российских "Союзов", пишет 15 июля "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, первые американские корабли Crew Dragon, созданные компанией SpaceX, и Starliner производства Boeing отправятся к МКС после прохождения сертификации в NASA.

"Запуск первого после сертификации американского корабля с экипажем на МКС намечается в мае 2020 года", — рассказал источник.

При этом, по его словам, в дальнейшем ради безопасности планируется отправлять одного американского астронавта на российском "Союзе" и одного космонавта "Роскосмоса" на американском корабле.

Пока не уточняется, отправится в космос первым Crew Dragon или Starliner. В марте Crew Dragon совершил испытательный беспилотный полет на МКС. Испытательный запуск Starliner без экипажа намечается на 17 сентября.

С 2011 года США вывели из эксплуатации корабль Space Shuttle, и с тех пор космонавтов и астронавтов на МКС доставляют только российские "Союзы".

24 июня сообщалось, что стоимость полета на МКС на пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов NASA возросла.