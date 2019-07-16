В NASA назвали причину отсутствия американцев на Луне

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал, почему американские астронавты не вернулись на Луну.

По его словам, если бы не политические риски и недостаточное финансирование космических проектов, то американцы были бы уже не только на Луне, но и на Марсе.

"Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе", — цитирует его CBS.

Брайденстайн заверил, что в начале 2000-х годов NASA хотело вернуться на спутник Земли и начать программу по высадке на Марсе, однако эти проекты потребовали слишком больших инвестиций и длительного периода подготовки.

Именно в этих причинах он видит риск не высадиться на Красную планету к 2024 году, как планируют США.

В 2019 году американские власти призвали ускорить лунную программу "Артемида" и отправить человека на спутник в течение пяти лет.

Накануне в NASA произошли кадровые перестановки из-за проблем с реализацией лунной и марсианской программ.

9 июля уфологи обвинили NASA в обмане и привели "доказательства" того, что марсоход Curiosity на самом деле находится на Земле.