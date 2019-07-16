В NASA назвали причину отсутствия американцев на Луне
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал, почему американские астронавты не вернулись на Луну.
По его словам, если бы не политические риски и недостаточное финансирование космических проектов, то американцы были бы уже не только на Луне, но и на Марсе.
"Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе", — цитирует его CBS.
Брайденстайн заверил, что в начале 2000-х годов NASA хотело вернуться на спутник Земли и начать программу по высадке на Марсе, однако эти проекты потребовали слишком больших инвестиций и длительного периода подготовки.
Именно в этих причинах он видит риск не высадиться на Красную планету к 2024 году, как планируют США.
В 2019 году американские власти призвали ускорить лунную программу "Артемида" и отправить человека на спутник в течение пяти лет.
Накануне в NASA произошли кадровые перестановки из-за проблем с реализацией лунной и марсианской программ.
9 июля уфологи обвинили NASA в обмане и привели "доказательства" того, что марсоход Curiosity на самом деле находится на Земле.
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