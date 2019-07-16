Амфибия с уникальными ТТХ для морпехов с ГТД-1250 засветилась на "Армии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

О разработке перспективной боевой машины морской пехоты (БММП), которая имела обозначение "Платформа БММП", стало известно летом 2013 года.

Согласно обнародованным тактико-техническим характеристикам, этот колесный образец бронетехники должен был весить более 30 тонн. Его длина 9 м, ширина 3,4 м, высота 2,94 м. Дорожный просвет - 450 мм.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На машину установили водометный движитель, для уменьшения гидродинамического сопротивления она имела специальный трансформируемый корпус. В качестве двигателя была выбрана 1250-сильная газовая турбина, в настоящее время применяемая на танках Т-80У и Т-80БВМ.

Максимальная скорость по шоссе составляла не менее 55 км/ч, по воде - не менее 37 км/ч. Экипаж - 3 человека и 10 морских пехотинцев.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Демонстрировавшийся на петербургском Международном военно-морском салоне МВМС-2015 макет был вооружен 100-мм орудием - пусковой установкой 2А70, способной применять также управляемые ракеты. Имелась также спаренная 30-мм пушка 2А72 и пулемет калибра 7,62-мм.

По мнению военных специалистов, в случае воплощения в металл Российская морская пехота должна была получить мощную боевую машину, которая по своим характеристикам превосходила бы все существующие на вооружении образцы.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Однако что-то не срослось. И на военно-техническом форуме "Армия-2019" макет БММП демонстрировался уже без вооружения с пояснительной табличкой, на которой ее кратко назвали "амфибия-трансформер". В каком статусе в настоящее время находится эта программа, выяснить не удалось.

Лев Романов