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16.07.2019
Известия.ru

Источники назвали возможную дату восстановления полетов Boeing 737 MAX

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imago stock&people

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX возобновятся не раньше 2020 года. Об этом 14 июля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиаотрасли и правительстве.

По имеющейся информации, корпорация не сможет устранить существующие недочеты и неисправности раньше указанной даты. Источники также считают, что возобновлению полетов может помешать и смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Ранее в июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX. По данным СМИ, полеты на лайнерах этой модели не возобновятся по меньшей мере до конца года.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

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Страны
Индонезия
Саудовская Аравия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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