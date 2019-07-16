Источники назвали возможную дату восстановления полетов Boeing 737 MAX

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX возобновятся не раньше 2020 года. Об этом 14 июля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиаотрасли и правительстве.

По имеющейся информации, корпорация не сможет устранить существующие недочеты и неисправности раньше указанной даты. Источники также считают, что возобновлению полетов может помешать и смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Ранее в июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX. По данным СМИ, полеты на лайнерах этой модели не возобновятся по меньшей мере до конца года.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.