Индия отложила запуск своего космического аппарата к Луне
Лунная миссия "Чандраян-1" на стартовой площадке Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, 2008 год.
Источник изображения: © EPA/ISRO
Индия отложила запуск к Луне своего космического аппарата "Чандраян-2". Об этом 15 июля сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
Отмечается, что запуск был отменен за 56 минут до планировавшегося старта из-за возникшей технической ошибки. Новую дату компания объявит позже.
Аппарат должен был отправиться в космическое пространство с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III в 00:21 мск с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе.
8 января сообщалось, что Индия в 2020 году запустит станцию по изучению Солнца.
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