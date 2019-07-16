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16.07.2019
Интерфакс-АВН

Основные элементы С-400 будут поставлены Турции за неделю - газета

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Поставка в Турцию основных элементов закупленного у России первого комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" будет завершена в течение недели, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.

"Передача Анкаре российских "Триумфов" ведется высокими темпами. Поставка основных элементов первого комплекта зенитной ракетной системы будет завершена в течение недели", - говорится в публикации.

Чтобы обеспечить быструю и бесперебойную транспортировку С-400, Россия построила настоящий воздушный мост. Газета отмечает, что транспортная авиация впервые применяется для перевозки такого объема техники.

С 12 июля, когда Минобороны РФ обнародовало видео отправки первой партии, транспортные самолеты выполнили уже более десяти рейсов на турецкую авиабазу Мюртед. Судя по опубликованным кадрам, помимо Ил-76 и Ан-124 Воздушно-космических сил в доставке груза участвует один борт МЧС, уточняется в статье.

Скорость поставок играет большую роль в условиях сильного давления со стороны США. Угроза американских санкций в отношении Анкары сейчас реальна как никогда. По данным агентства Bloomberg, на которые ссылается издание, официально о введении мер Вашингтон объявит к концу недели. В чем они будут заключаться, пока неизвестно.

При этом в турецком парламенте уверены: США и НАТО не заинтересованы потерять Турцию как геостратегического партнера, а потому жестких санкций ожидать не стоит, пишет газета.

Как рассказал изданию депутат турецкого национального собрания Озтюрк Йылмаз, Анкара неоднократно уверяла Вашингтон и Брюссель, что не собирается использовать оружие против сил альянса.

"Не думаю, что наши союзники собираются вытеснить нас из НАТО, им это было бы невыгодно. Одно мы можем точно обещать: если Штаты примут против нас какие-либо санкции, мы не останемся в долгу. Язык санкций подрывает доверие между стратегическими партнерами. Анкара много раз обращалась к странам альянса, чтобы те продали нам системы Patriot. Что ж, раз не захотели, не удивляйтесь", - заявил Йылмаз.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает завершить сделку с приобретением российских ЗРС С-400 к апрелю 2020 года.

Кроме того, он озвучил предложение производить совместно с РФ комплексы С-500.

Издание напоминает, что первым покупателем новейшей российской системы "Триумф" стал Китай. В сентябре 2014 года Москва и Пекин заключили контракт на приобретение четырех дивизионов. Реализация контракта, сумму которого аналитики оценивают в $3 млрд, началась в 2017 году. В 2016 году Россия безвозмездно поставила два полковых комплекта С-400 Белоруссии. В 2018 году был подписан контракт на поставку в Индию пяти полковых комплектов, общая сумма сделки превышает 330 млрд рублей.

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Страны
Белоруссия
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
Ан-124
Ил-76
С-400 Триумф
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