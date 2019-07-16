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16.07.2019
Военное обозрение

Сингапурский катер достиг рекордной скорости за счет торпедной технологии

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В военно-морском деле быстроходные и маневренные катера, как патрульные, так и ракетные, являются незаменимыми надводными единицами. В последние годы наблюдается постоянное обновление рекорда характерной для них скорости движения. Показанный на недавней выставке в Сингапуре новый патрульный катер ”Ultra SWIFT", разработанный местной компанией ST Engineering, представляет особый интерес.

Источник изображения: http://www.sohu.com

Это инновационное изделие использует уникальную технологию “Super Bubble", востребованную в торпедах, которая позволяет развивать катеру скорость до целых 70 узлов (почти 129.6 км/ч). Между кораблем и водной поверхностью создается воздушная полость, что уменьшает сопротивление воды при движении техники. Данное решение не отличается новизной. Например, в 1970-х годах ВМФ СССР разработал знаменитую сверхскоростную торпеду "Шквал", которая достигла скорости в 200 узлов (около 370 км/ч).

Предполагается, что сингапурский катер будет осуществлять патрулирование, участвовать в поисково-спасательных миссиях, проводить разведку.

Ранее среди надводных единиц рекорд принадлежал немецким судам на подводных крыльях, максимальная скорость которых составляла 50-60 узлов. Нет никаких сомнений в том, что катера, подобные продемонстрированному в Сингапуре, являются перспективным направлением исследований. Следует ожидать, что со временем их скоростей смогут достичь даже крупные корабли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сингапуp
Продукция
Шквал
Компании
ST Engineering
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