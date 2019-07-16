Сбой в системе спутниковой навигации Galileo не затронул поисково-спасательную службу

Ее функционирование является исключением, отмечает оператор

ТАСС, 15 июля. Сбой в работе глобальной европейской навигационной спутниковой системы GNSS Galileo не затронул поисково-спасательную службу (SAR), которая используется для определения местонахождения и помощи оказавшимся в бедственном положении людям. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo пресс-релизе.

"Galileo, европейская навигационная спутниковая система, в данный момент повреждена в результате технического инцидента, связанного с наземной инфраструктурой, - говорится в сообщении. - Происшествие привело к временной остановке осуществляемой Galileo навигационной поддержки, исключение составляет служба SAR Galileo". Отмечается, что SAR, которая может быть использована для "определения местоположения и оказания помощи людям, находящимся в бедственном положении, например, в море или в горах", не пострадала при техническом инциденте и продолжает свою работу.

Ранее сообщалось, что GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует, сообщение о прекращении работы навигационных систем на сайте оператора системы датировано 12 июля в 1:50 по центральноевропейскому времени (2:50 мск). В свою очередь европейский блог InsideGNSS, который отслеживает состояние европейской спутниковой системы, сообщил, что первое уведомление о перебоях в ее работе появилось 11 июля. По его информации, сбой может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени, находящемся в Италии. Вероятно, сбой не удастся устранить раньше понедельника, отмечает InsideGNSS.

Система Galileo стоимостью около €10 млрд ($12,5 млрд) была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. В настоящее время группировка действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.