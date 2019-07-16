Разведка с моря: корабельные ракеты направит искусственный интеллект

ВМФ России протестировал новую систему управления с элементами искусственного интеллекта. В ходе учений на Каспии воздушные, наземные и морские силы были впервые объединены в единый информационный контур. В систему в режиме реального времени загружались данные об обнаруженных целях, и в зависимости от их типа командование выбирало средства поражения. К примеру, объекты, обнаруженные морскими пехотинцами, были уничтожены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и "Яхонт". В маневрах приняли участие более трех десятков боевых кораблей и около 1,5 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии.

ВМФ России протестировал новую систему управления с элементами искусственного интеллекта. В ходе учений на Каспии воздушные, наземные и морские силы были впервые объединены в единый информационный контур. В систему в режиме реального времени загружались данные об обнаруженных целях, и в зависимости от их типа командование выбирало средства поражения. К примеру, объекты, обнаруженные морскими пехотинцами, были уничтожены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и "Яхонт". В маневрах приняли участие более трех десятков боевых кораблей и около 1,5 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии.

Проверка готовности

В ходе внезапной учебной проверки были задействованы 35 боевых кораблей Каспийской флотилии. В их числе ракетный корабль "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские — "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральщики, артиллерийские катера, а также суда обеспечения. На суше действовали более 1,5 тыс. военнослужащих флотилии, включая морскую пехоту. Проверка была необходима для того, чтобы определить степень готовности Вооруженных сил решать задачи по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, рассказали "Известиям" в Министерстве обороны.

Впервые корабельные группы и сухопутные части Каспийской флотилии участвовали в маневрах с применением мультиконтурной разведывательно-ударной системы ведения боевых действий. Она отвечает за обмен информацией между штабом, огневыми средствами и разведчиками.

В огневой контур Каспийской флотилии вошли боевые корабли, ствольная и реактивная артиллерия и авиация. С ними в связке работали морские пехотинцы и беспилотники флотилии, которые составляли разведывательный контур. Их учебно-боевая задача заключалась в определении координат объектов поражения.

Совет от системы

Весь поток информации стекался в командный пункт (КП), где анализировался с помощью автоматизированной системы управления (АСУ) войсками и оружием, которая имеет элементы искусственного интеллекта. В частности, электроника в режиме реального времени давала рекомендации командиру по выбору вооружения, необходимого для уничтожения скоплений техники и личного состава вероятного противника.

Для того чтобы получить максимально объективную картину происходящего на театре военных действий, АСУ собирала и обрабатывала информацию, поступающую с видеокамер и радаров, кораблей, летательных аппаратов, беспилотников, а также от морских пехотинцев, задействованных в проверке.

В ходе каспийских учений цели были найдены и идентифицированы беспилотными летательными аппаратами морских пехотинцев. Они, обнаружив условного противника, задействовали комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец". В него входят небольшой планшетный компьютер с аккумуляторами, передатчиками и другими устройствами, размещенными в специальном разгрузочном жилете бойца.

"Стрелец" максимально прост в использовании. На мобильном устройстве военнослужащему достаточно отметить на электронной карте цель и ее координаты, а также ее параметры. Дальше в режиме реального времени эта информация передается в штаб, пилотам, артиллеристам и на корабли.

В итоге было принято решение нанести удар по условному противнику крылатыми ракетами "Калибр" и "Яхонт" с малых ракетных кораблей и "Татарстана". Результаты огневого воздействия командованием оценивались с применением беспилотных летательных аппаратов, ведущих видеосъемку.

Пуски крылатых ракет на учениях были электронными, однако это не помешало протестировать и подтвердить эффективность работы мультиконтурной разведывательно-ударной системы.

Временной интервал, прошедший от обнаружения целей до их уничтожения, не уточнялся. Однако известно, что в ходе учений войск Центрального военного круга на Южном Урале, он не превышал трех-четырех минут. Причем там не было задействовано высокоточное оружие: условного противника громили минометы, ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки.

Сейчас такие системы активно внедряются и тестируются во всех видах Вооруженных сил — от сухопутных до Военно-морского флота, рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— Благодаря новой технике резко сокращается цикл боевого управления войсками, — рассказал Виктор Мураховский. — Обнаружение противника, принятие решения и практическое применение ударного оружия происходит в режиме, близком к реальному времени. Такая интенсивность ведения боевых действий позволяет завладеть инициативой на поле боя и на морских просторах. То есть постоянно опережать противника, ставя его в невыгодное положение, а следовательно, навязывать ему свою волю.

Так, например, в Крыму недавно была развернута единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) ПВО. В нее были включены огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей. Все части ВВС и ПВО, дислоцируемые на полуострове, полностью обеспечены новейшими образцами вооружения, в том числе зенитными ракетными системами ПВО С-400 "Триумф" и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".