Мост на Босфор: поставка Турции основных элементов С-400 займет неделю

Военно-транспортная авиация впервые применяется для перевозки такого большого объема техники

Передача Анкаре российских "Триумфов" ведется высокими темпами. Поставка основных элементов первого комплекта зенитной ракетной системы будет завершена в течение недели, сообщили источники "Известий", знакомые с ситуацией. Полностью контракт, по словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, завершится в апреле 2020 года. Чтобы обеспечить быструю и бесперебойную транспортировку, Россия построила настоящий воздушный мост. Транспортная авиация впервые применяется для перевозки такого объема техники. Скорость поставок играет большую роль в условиях сильного давления со стороны США.

Компоненты С-400 доставляются в Турцию в строгом соответствии с условиями контракта и в согласованные сроки, заявили "Известиям" в Минобороны. С-400 является новейшей системой ПВО и предназначается для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

С пятницы, когда военное ведомство опубликовало видео отправки первой партии, транспортные самолеты выполнили более десяти рейсов на турецкую авиабазу Мюртед. Судя по опубликованным кадрам, помимо Ил-76 и Ан-124 Воздушно-космических сил в доставке груза участвует один борт МЧС.

Вопрос экономики

Новость о начале поставок вызвала полярную международную реакцию. В НАТО, членом которого является Турция, выразили озабоченность. В альянсе напомнили, что "российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", подытожили в пресс-службе организации.

Некоторые зарубежные эксперты расценили поставки как знак укрепления отношений России и Турции, что, в свою очередь, может ударить по Североатлантическому альянсу. Как написал в статье для немецкого портала Focus профессор кафедры политологии Университета Кельна Томас Егер, выход Турции из НАТО стал бы для организации "горькой геостратегической потерей". В рамках блока Турция обладает второй по размеру армией.

Угроза американских санкций в отношении Анкары сейчас реальна как никогда. В Госдепартаменте еще до начала поставок Турции напомнили о законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" и подчеркнули, что "Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400". По данным агентства Bloomberg, официально о введении мер Вашингтон объявит к концу недели. В чем они будут заключаться, пока неизвестно.

— Угрозы выглядят крайне неприлично, они направлены не на безопасность, а на решение экономических вопросов США при игнорировании интересов партнеров, — заявил "Известиям" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. — Позиция Турции раскрыла истинные намерения американской администрации.

Ан-124 ВВС России доставил компоненты комплекса С-400 на базу Мюртед около Анкары Источник изображения: Фото: REUTERS

В турецком парламенте уверены: США и НАТО не заинтересованы потерять Турцию как геостратегического партнера, а потому жестких санкций ожидать не стоит. Как рассказал "Известиям" депутат турецкого национального собрания Озтюрк Йылмаз, Анкара неоднократно уверяла Вашингтон и Брюссель, что не собирается использовать оружие против сил альянса.

— Не думаю, что наши союзники собираются вытеснить нас из НАТО, им это было бы невыгодно. Одно мы можем точно обещать: если Штаты примут против нас какие-либо санкции, мы не останемся в долгу, — заверил политик. — Язык санкций подрывает доверие между стратегическими партнерами. Анкара много раз обращалась к странам альянса, чтобы те продали нам системы Patriot. Что ж, раз не захотели, не удивляйтесь.

Говоря о том, какие сферы турецкой экономики могут подпасть под американские санкции, Озтюрк Йылмаз предположил, что затронуты будут все сектора.

Время и место

Турецкие СМИ сообщили, что военное руководство страны планирует разместить первую батарею С-400 на границе с сирийской провинцией Ракка. Это место не могло быть выбрано без согласования с российской стороной, отметил бывший командующий зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков.

— При покупке ЗРС строго оговариваются порядок их применения и места размещения, — рассказал Александр Горьков "Известиям". — Если российские самолеты окажутся в зоне действия С-400, будут проведены дополнительные консультации с турецкой стороной.

Авиатранспорт был выбран, чтобы ускорить сроки поставки и усложнить давление на Турцию со стороны Соединенных Штатов, считает главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

— Турция — не первый покупатель С-400, но, в отличие от китайского контракта, по которому поставки шли морем, здесь выбран авиационный маршрут. Еще не было случая, когда транспортная авиация использовалась для поставки такого большого объема техники, по крайней мере, об этом нет информации в открытых источниках. Фактически построили воздушный мост. Думаю, что первый полк мы поставим очень быстро.

Выгрузка компонентов комплекса С-400 на авиабазе Мюртед около Анкары Источник изображения: Фото: REUTERS/Turkish Military/Turkish Defence Ministry

Эксперт напомнил случай срыва поставок России вертолетоносцев "Мистраль", когда французская сторона в последний момент вышла из сделки. В этот раз России удалось обойти все риски.

— Для Турции и России контракт важен с политической точки зрения, — добавил Андрей Фролов. — Он демонстрирует близость наших стран.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже назвал сделку самым важным соглашением в истории Турции. ПВО страны выйдут на новый качественный уровень, что значительно укрепляет позиции Анкары в регионе, рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Самые современные ЗРС существенно повышают потенциал турецких ПВО, — пояснил эксперт. — Они дают возможность бороться с целями, которые сегодня даже теоретически не угрожают турецким военным, но в перспективе могут появиться. Речь в том числе о крылатых ракетах и самолетах с применением технологии малой заметности.

Сегодня в Ближневосточном регионе большой спрос на высокотехнологичные системы ПВО, отметил Антон Лавров. Он вызван появлением на вооружении у хуситов — действующей на территории Йемена военно-политической группировки шиитского толка — беспилотников и крылатых ракет. Они представляют угрозу для ряда стран региона, их средства ПВО с ними не справляются. Поэтому в ближайшее время могут начаться переговоры о поставках российских ЗРК С-400 в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Ирак, полагает эксперт.

Первым покупателем новейшей российской системы "Триумф" стал Китай. В сентябре 2014 года Москва и Пекин заключили контракт на приобретение четырех дивизионов. Реализация контракта, сумму которого аналитики оценивают в $3 млрд, началась в 2017 году.

В 2016-м Россия безвозмездно поставила два полковых комплекта С-400 Белоруссии.

В 2018 году был подписан контракт на поставку в Индию пяти полковых комплектов, общая сумма сделки превышает 330 млрд рублей.

Материал подготовили Роман Крецул, Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Эльнар Байназаров, Екатерина Постникова

"Известия"