Минный cеятель: саперы получат машины-роботы с боеприпасами

Саперы поставят непреодолимые для противника минные поля за считаные минуты. Российские военные инженеры получили заградители УМЗ-К и УМЗ-Т — эти бронеавтомобили с боеприпасами на борту способны за считаные минуты выставить поля любой конфигурации и сложности. Машина действует в автономном режиме. Прибыв в район, экипаж, задав параметры будущего минного поля, нажимает кнопку — дальше техника работает сама. Заградители могут устанавливать дистанционно практически все виды мин, имеющихся на вооружении российской армии. УМЗ-К и УМЗ-Т прошли полевые испытания на полигонах инженерных войск Вооруженных сил РФ, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Саперы поставят непреодолимые для противника минные поля за считаные минуты. Российские военные инженеры получили заградители УМЗ-К и УМЗ-Т — эти бронеавтомобили с боеприпасами на борту способны за считаные минуты выставить поля любой конфигурации и сложности. Машина действует в автономном режиме. Прибыв в район, экипаж, задав параметры будущего минного поля, нажимает кнопку — дальше техника работает сама. Заградители могут устанавливать дистанционно практически все виды мин, имеющихся на вооружении российской армии. УМЗ-К и УМЗ-Т прошли полевые испытания на полигонах инженерных войск Вооруженных сил РФ, рассказали "Известиям" в Минобороны.

В три ряда за 15 минут

Уникальные машины построены на современных автомобильных высокопроходимых шасси. УМЗ-К весом в 15 т без боезагрузки сделан на основе КамАЗ-43501 "Патруль". Машина выпускается с начала прошлого десятилетия, имеет колесную формулу 8х8/4 и уже успела получить достаточно большое распространение в вооруженных силах и других силовых структурах. Миноукладчик УМЗ-К имеет легкое противопульное и противоосколочное бронирование, что позволяет саперам действовать вблизи или непосредственно на переднем крае.

Боекомплект УМЗ-К расположен в полуоткрытом кузове автомобиля, отделенном от кабины водителя бронеплитой. Такая компоновка значительно повышает выживаемость экипажа при попадании в боеукладку. Сами контейнеры с минами для безопасности прикрыты бронебортом.

Мины заранее укладываются в шесть контейнеров, в каждый из которых вмещается по 30 кассет. Всего же машина может нести 180 кассет с боеприпасами.

Шесть пусковых устройств установлены на специальных поворотных основаниях с механизмами вертикальной наводки. В походном положении они располагаются вертикально, стволами вверх. При подготовке к бою их разворачивают в нужном направлении, после чего производят отстрел. Такой вид минирования в войсках называют "внаброс".

За один проход УМЗ-К может устанавливать от одного до трех рядов, или, как говорят саперы, полос, минного заграждения. На оборудование поля с использованием всего боекомплекта экипаж затратит не более 15 минут. Для того чтобы вновь снарядить машину, потребуется полтора-два часа.

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Минер в миниатюре

Более миниатюрный УМЗ-Т весит 11 т и сделан на шасси КамАЗ-К4386 "Тайфун-ВДВ" с колесной базой 4х4. В штатной компоновке машина имеет аппаратуру связи и лебедку. Она недавно начала поступать в войска. На базе "Тайфуна" созданы несколько модификаций, в том числе десантируемая и медицинская.

Мощный двигатель и оптимальные габариты позволяют автомобилю действовать в самой труднопроходимой местности. В крайнем случае экипаж спасет лебедка, которая поможет вытащить машину из самой непролазной грязи.

В боекомплекте УМЗ-Т 60 кассет с боеприпасами — по 30 в двух контейнерах. За один проход УМЗ-Т может устанавливать один-два ряда минного заграждения. На это у нее уйдет не более трех минут. На перезарядку потребуется гораздо больше времени — от часа до полутора.

В экипажи обоих заградителей входит по два человека. В ходе минирования обе машины могут развивать скорость до 40 км/ч. При необходимости установленные таким способом минные поля смогут уничтожаться автоматически. Время самоликвидации — от 12 часов до 16 суток.

В кабинах обоих универсальных укладчиков есть глобальная спутниковая навигационная система, которая позволяет предельно точно фиксировать координаты минного поля. Планируется, что в дальнейшем они смогут отмечать месторасположение каждой отдельно взятой мины. Так как в ходе широкомасштабных боевых действий бесперебойная работа связи не гарантирована, в кабине бронеукладчика установлена аппаратура для топографической привязки минного заграждения без ориентирования по спутнику.

На оба заградителя можно устанавливать бескамерные шины с противоминной вставкой, с регулируемым давлением воздуха и рисунком протектора повышенной проходимости.

Выбор шасси Камского автозавода связан с текущим переводом вооруженных сил на новые автомашины, что должно обеспечивать максимальную унификацию с другими типами армейской автомобильной и специальной техники.

На замену "ЗИЛу"

Новые миноукладчики придут на место советской машины дистанционного минирования УМЗ, которая изготавливалась на базе грузовика ЗИЛ-131. Ее замена в войсках напрашивалась давно. Она не имела бронирования, поэтому была уязвима даже для легкого стрелкового оружия. Кроме того, не была предусмотрена спутниковая или топографическая привязка к местности.

Но самое главное, "ЗИЛ" давно прекратили выпускать, что рано или поздно должно было вызвать большие трудности при его обслуживании из-за отсутствия основных агрегатов и запасных частей.

Минная война — один из самых эффективных способов ведения оборонительных действий, считает военный эксперт Алексей Хлопотов.

— С помощью заградителей на автомобильном шасси можно быстро заминировать местность на угрожаемом направлении, остановив движение противника, — рассказал он "Известиям". — МЗК-Т и МЗК-К получили остаточно хорошее бронирование, что важно, так как им предстоит действовать в прифронтовой зоне, а также новые возможности. Например, аппаратура картирования минных полей позволяет в режиме реального времени отправить его координаты в единую информсистему войск, предупредив об установке заграждения свои подразделения. Эта информация будет очень полезна и при разминировании полей.

Инженерные войска сейчас перевооружаются. В прошлом году прошли испытания новой буровой машины БУМ-2. Такая техника необходима при оборудовании позиций и фортификационных сооружений, строительстве военных городков из модульных домов-контейнеров. Незаменима машина и при создании минных полей, уничтожении или демонтаже зданий, сооружений и инфраструктурных объектов.

Недавно в Сирии при разминировании местности войска провели испытания роботизированных комплексов "Сфера" и "Скарабей". А на российских полигонах опробовали комплекс-сапер "Капитан". В зависимости от ситуации на нем можно разместить системы для обезвреживания "адских машин" или оборудование для аудио- и визуальной разведки. На роботе установлена рука-манипулятор, которая способна выполнять движения, схожие с человеческими.