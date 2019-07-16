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16.07.2019
Lenta.ru

В России сочли ВМФ России одноразовым

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Источник изображения: Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Российский "москитный флот" способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает "возможности геополитического влияния в регионах мира", полагает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его мнению, небольшие корабли, по сравнению с крупными, отличает ограниченная автономность, в результате чего первым для путешествия от Кронштадта до Гибралтара понадобится две-три недели. "Этот корабль идет только в одну точку — невозврата, а в случае военных действий его вообще не вернуть. Ему нужны базы и корабли материального обеспечения. Он — не самостоятельная боевая единица", — сказал обозреватель.

Литовкин отметил, что к достоинствам кораблей "москитного флота" можно отнести их невысокую стоимость.

В мае Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) был признан крупнейшим в мире, обогнав по числу боевых кораблей США.

В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ) Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство "москитного" с несколькими причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.

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