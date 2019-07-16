The Nation (Пакистан): влияние Путина на Россию и мир

Стремясь к многополярности, Путин совершил разворот в сторону расширения военного и экономического сотрудничества с азиатскими странами, растущие экономики которых остро нуждаются в российской энергии. По мнению автора, отношения России с Западом продолжат ухудшаться, и Путин перейдет к "великой евразийской стратегии". При этом его наследие станет ориентиром для преемников.

Владимир Путин, чье имя сегодня гремит в международной политике, несомненно, проявил характер не только в государственном управлении, но и в тактике глобальной дипломатии. Благодаря успеху в стране и за рубежом он завоевал признание даже у самых язвительных недоброжелателей. Не раз бывало, что президент США Трамп не мог удержаться от того, чтобы похвалить Путина.

Русские без ума от Путина и считают, что он послан им судьбой, ведь он тот единственный, кто смог поднять свою страну с нижней точки до самой вершины. Именно благодаря беспрецедентной любви и признанию его заслуг он находится у руля самой большой страны в мире с 2000 года. На сегодняшний день он побеждал на выборах четырежды. В последний раз на выборах 2018 года он набрал 76,69% голосов избирателей, и ни один другой кандидат не мог даже приблизиться к нему. Процент голосов, которые он получил, был значительно выше, чем на предыдущих президентских выборах, и он будет оставаться у власти до 2024 года. Это неопровержимое свидетельство того факта, что русский народ очарован харизматичной фигурой Путина.

Он, без сомнения, человек феноменальных достижений как во внутренней, так и во внешней сфере государственного управления. Бесспорно, он оказал огромное влияние как на мир, так и на свою страну.

В отношении внешней политики он поднял свою страну на новые высоты, которые она заняла, чтобы вновь заявить о себе. Мир теперь пристально следит за каждым шагом России, и термин "русофобия" вновь мелькает в международных средствах массовой информации, особенно на Западе.

Путин стремится восстановить утраченное влияние своей страны в "ближнем зарубежье". Последними примерами таких шагов являются конфликт на Украине и аннексия Крыма. Те, кто был ошеломлен аннексией Путиным Крыма и последовавшим за этим разжигаемым Россией конфликтом на востоке Украины, не должны забывать о том, как шесть лет назад он заложил основу для "путинской доктрины" в Грузии. В соответствии с ней Россия будет использовать войска для защиты своих интересов в сфере влияния, ограниченной продвижением НАТО.

Путин категорически против расширения НАТО на восток. При Ельцине Россия пусть и неохотно, но сотрудничала с НАТО. Однако политика резко изменилась при Путине. С самого первого интервью Би-би-си (BBC) Путин ясно дал понять, что расширение НАТО на восток представляет угрозу для его страны. Вот почему Москва наконец начала демонстрировать НАТО свою военную мощь, чтобы отбросить его назад. Новая агрессивная позиция Путина беспокоит Польшу и страны Балтии, а также страны Северной Европы. Даже Швеция и Финляндия теперь подумывают о вступлении в НАТО.

Кроме того, на внешнем фронте Путин является активным сторонником многополярного мира. В одном из интервью на вопрос о причине усиления русофобии на Западе он ответил, что дело в его позиции, согласно которой мир должен быть многополярным, и которая не нравится монополисту. Путин противостоит западной гегемонии и вместе с Китаем выступает в качестве противовеса чрезмерной военной и политической мощи США. Если Ельцин был у Америки в кармане, то Путин ездит у нее на спине.

Стремясь к многополярности, Путин в последние годы сместился в сторону расширения экономического и военного сотрудничества со странами Азии, растущие экономики которых нуждаются в российской энергии, а правительства сквозь пальцы смотрят на нарушения прав человека. Путин заключил две крупные сделки по поставкам газа в Китай, и обе страны провели также совместные военно-морские учения в мае этого года в Средиземном море (так в тексте, на самом деле учения "Морское взаимодействие-2019" прошли в Жёлтом море, - прим. редакции ИноСМИ).

Напротив, российские отношения с Западом находятся в глубоком кризисе. Запад пропитан русофобией. Следовательно, во всем, что там пошло не так, винят Россию. Британско-российские отношения сейчас натянуты. Лондон, некогда второй дом русских олигархов, которые оставляли своих детей в местных элитных школах, размещали акции своих компаний на бирже и покупали футбольные клубы, теперь превратился в безопасное убежище для целого сообщества антипутинских диссидентов, отчего отношения между двумя странами только ухудшились. В прошлом году Британия обвинила Россию в отравлении российского агента, ранее получившего в Англии политическое убежище. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке двадцати трех российских дипломатов, которые якобы занимались шпионажем. Россия в свою очередь выслала некоторых британских дипломатов и приняла решение закрыть Британский совет в Москве. Это точно отражает обострение дипломатической ситуации, с которым в настоящее время сталкивается Россия. Как следствие, отношения России с Западом будут стремительно ухудшаться, и в итоге это выльется в стремление Путина перейти к великой евразийской стратегии, в рамках которой он будет налаживать более тесные связи с Азией.

Кроме того, Путин также изо всех сил стремился показать всему миру более мягкий образ своей страны. Ему удалось это сделать благодаря зимним Олимпийским играм в Сочи 2014 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года, ведь во время этих международных событий не было обнаружено серьезных нарушений безопасности.

Путин также сыграл ключевую роль в возрождении нездоровой экономики страны. Когда он вступил в должность, российская экономика едва оправилась от катастрофических рыночных реформ 1990-х годов и финансового кризиса 1998 года. Он сократил налоги, чтобы стимулировать бизнес; он также вновь национализировал ключевые сектора, начав с устранения политического противника, Михаила Ходорковского от управления нефтяной компанией ЮКОС в 2003 году. Тем не менее, благодаря неиспользованным производственным мощностям и растущим ценам на нефть, основному экспортному товару России, Путину удалось привести страну к периоду небывалого процветания, о котором все еще помнят, когда реальный располагаемый доход между 1999 и 2006 годами удвоился.

Мало того, Путину досталась страна, население которой сокращалось с угрожающей скоростью. Россия, население которой на момент распада Советского Союза составляло около 150 миллионов человек, теряла почти миллион человек в год. Однако постепенно этот спад достиг дна, и в 2010 году население снова начало расти. Секрет этих перемен был в значительной степени экономическим: поскольку финансовое положение россиян улучшилось во время правления Путина, рождаемость начала расти. В настоящее время в стране проживает более 146 миллионов человек, по сравнению с 142 миллионами в 2008 году. Даже если не считать 2,2 миллиона человек, которые прибавились после аннексии Крыма, это все равно позитивная тенденция.

Наряду с подавлением оппозиции, неправительственных организаций и свободы интернета, Путин ввел новые законодательные нормы в духе его видения России как оплота традиционной морали. Самым вопиющим примером стал запрет на пропаганду гомосексуализма 2013 года, который, по словам активистов ЛГБТ, способствовал росту в стране агрессии, направленной против гомосексуалистов, включая насилие со стороны групп добровольцев. Другой закон предписывал штрафовать за использование нецензурной брани на телевидении, радио и в фильмах, которые выходят в прокат в кинотеатрах, что вызвало возмущение у музыкантов и режиссеров.

В завершение добавим, что эпоха Путина, ознаменованная успехами на внутреннем и внешнем фронтах, должна была бы завершиться в 2024 году, но россияне так любят Путина, что никто не рискнет предсказать конец путинской эры. Тем не менее Путин должен рано или поздно покинуть Кремль, и кто станет его преемником, сказать трудно - бесспорно лишь то, что он сам и его наследие послужат для его преемников ориентиром, а русские всегда будут признательны ему за то, что он сделал для восстановления мощи, престижа и суверенитета своей страны…

Абдул Расул Сайед (Abdul Rasool Syed)