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16.07.2019
Военное обозрение

В Санкт-Петербурге представлен водолазный комплект "Тень АВК-2"

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В Санкт-Петербурге завершился IX международный военно-морской салон, на котором были представлены десятки российских компаний-производителей в сфере ОПК. Форум посетили представители ряда иностранных делегаций, обративших внимание как на новинки, так и на зарекомендовавшие себя образцы российской оборонной промышленности.

Источник изображения: topwar.ru

Одно из демонстрационных направлений – водолазные работы. Среди прочих компаний, продемонстрировавших в Санкт-Петербурге свою продукцию, была компания "Флаг Альфа". На её стенде был показан усовершенствованный комплект снаряжения водолаза "Тень АВК-2". Комплект позволяет решать специальные задачи на глубинах до 40 м.

В состав комплекта "Тень АВК-2" входит дыхательный аппарат со сжатым кислородом. Аппарат реализует замкнутую систему дыхания. Также в составе водолазного комплекта такие элементы как аварийный дыхательный модуль, утеплитель, тактический водолазный гидрокостюм, относящийся к так называемому "сухому" типу, и подвесная система с компенсатором плавучести и жилетом всплытия. При этом крепление к подвесной системе обеспечивается не только сзади, но и спереди.

Масса такого комплекта не превышает 10 кг. При обеспечении кислородом в объёме 20 л в минуту аппарат позволяет выполнять задания на глубинах до 10 м более 4 часов. Время работы уменьшается с увеличением глубин.

Источник изображения: topwar.ru

Материал, из которого изготовлен гидрокостюм комплекта "Тень АВК-2", имеет многослойную структуру. Внутренний слой обладает способностью к отражению инфракрасного излучения, что позволяет эффективно сохранять тепло при выполнении работ на глубине.

Комплект позволяет осуществлять широкий спектр водолазных работ, в том числе военного назначения.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
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