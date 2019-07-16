Женские экипажи на танках Т-80УЕ-1 примут участие в танковом биатлоне

Как сообщает "Российская Газета" в материале Сергея Птичкина "В танках только девушки. Впервые в соревнованиях по танковому биатлону примут участие газотурбинные Т-80УЕ-1 с женскими экипажами", Международный танковый биатлон, который стартует на полигоне в подмосковном Алабино 3 августа, удивит тем, что впервые наряду с дизельными танками Т-72Б3 будут состязаться газотурбинные Т-80УЕ-1. Более того, их экипажи - женские.

Женский экипаж на танке Т-80УЕ-1 примет участие в Международном танковом биатлоне в Алабино (с) Мария Пушкарева / rg.ru

Минобороны пошло, можно сказать, на два беспрецедентных шага. Первый - допуск для участия в биатлоне танков Т-80, причем одной из новейших модификаций - Т-80УЕ-1. Дело в том, что Т-80У отличаются тем, что их динамические качества гораздо лучше, чем у машин с дизельными двигателями - благодаря особенностям мощной газовой турбины. Многие эксперты уверены, что Т-80У объективно имеют фору перед Т-72 любых модификаций и даже перед Т-90. Поэтому в танковом биатлоне, где многое решают приемистость и скорость движения, газотурбинные танки будут априори иметь преимущества. К тому же система управления огнем на Т-80У - одна из лучших в мире.

Но поскольку Т-72 - один из самых распространенных в мире танков, а танковый биатлон - международный и в нем состязаются команды со всех континентов, за исключением Австралии и Антарктиды, то все экипажи работают на Т-72 за исключением китайцев, которые традиционно привозят танки собственной разработки, что регламентом соревнований не запрещено.

История танковых биатлонов показала - какими бы прекрасными машины ни были, результаты зависят от подготовки и слаженности действий экипажа. Поэтому особую интригу придаст то, что управлять Т-80У будут женские экипажи. И это второй отважный шаг Минобороны. По правилам биатлона в гонках от каждой команды, в данном случае - женской, участвуют три экипажа. Вообще-то, надо иметь четыре экипажа - один запасной. Но так сложилось, что женщины-танкистки будут биться без расчета на запас.

Есть у танкистов выражение: броня не любит слабых мышц. Действительно, служба в танковых войсках требует очень хорошей физической подготовки. Может быть, поэтому в военных учебных заведениях женщин-танкистов не готовят. Однако оказалось, что стальные грозные машины привлекают не только крепких парней, но и милых девушек. Впрочем, в Великую Отечественную женщины в составе танковых экипажей воевали. Но там были смешанные экипажи, и самую тяжелую работу выполняли все-таки мужчины.

Сейчас управлять танками и стрелять из них стало проще. Снаряды в ствол засылает автомат заряжания, а вести Т-80У по трассе не сложнее, чем легковой автомобиль - у этого танка, кстати, всего четыре передачи, в отличие от семи на Т-72.

Танковый биатлон всегда открывается красочным военизированным представлением. Есть там номер под названием "танковый балет". Четыре Т-80У под музыку, благодаря своим турбинам, буквально танцуют перед трибунами. Раскроем тайну - это машины 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Как рассказала подмосковная газета "Центр города", для участия в биатлоне отобран экипаж 423-го гвардейского Ямпольского полка этой дивизии. В него вошли: гвардии лейтенант Анастасия Баранова, гвардии старший лейтенант Марина Пушкарева и гвардии старший лейтенант Дарья Сиротенко. Они не профессиональные танкисты, по образованию - медики. И сами захотели попробовать себя в бронетехническом биатлоне. Тем более, что командование этому не противилось.

О новоявленных танкистках хотелось бы рассказать чуть подробнее.

Все они служат в медицинской роте Ямпольского полка. Все имеют высшее медицинское образование. Анастасия Баранова и Марина Пушкарева окончили Московский государственный университет им. Сеченова, Дарья Сиротенко - Волгоградский государственный медицинский университет. Баранова - фармацевт, Пушкарева - хирург, Сиротенко - терапевт.

Надо отметить, что их рост совершенно не танковый. У самой "маленькой" Дарьи Сиротенко - 170 см. У самой высокой Анастасии Барановой - 185 см. Даже удивительно, как они в танке помещаются. Вообще, они очень стройные и спортивные. Им бы на подиуме дефилировать, высокую моду демонстрировать, а они решили - пусть и на время - стать танкистками.

Прежде чем приступить к обучению, девушки прошли строжайшее медицинское и психологическое тестирование. Интересный факт. Танковую специализацию для каждой подбирала специальная компьютерная программа по результатам медико-психологических тестов. И программа не ошиблась.

Анастасия Баранова стала командиром танка. Мария Пушкарева - наводчик-оператор - в полном соответствии своей фамилии. Дарья Сиротенко - механик-водитель.

Профессиональную подготовку они проходили в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов для Сухопутных войск, расположенном в Коврове. В нем была сформирована специальная женская рота, в которой собрали всех претенденток для участия в танковом биатлоне от Западного военного округа - всего 40 человек. Из которых в итоге осталось девять.

Наши женщины, хоть и имели офицерские звания, смирились с тем, что несколько месяцев должны жить не только рядом с солдатами-призывниками, но и по их солдатскому распорядку. Подъем в 6.00, зарядка, завтрак и дорога на полигон, где они часами тренировались до полного изнеможения. По субботам - парко-хозяйственный день с полным обслуживанием своих боевых бронеконей. И в наряды они заступали как простые солдаты.

Лейтенант Анастасия Баранова с улыбкой рассказывает, как однажды солдат, увидев ее со знаком дежурного по роте, просто раскрыл рот от удивления и спросил: у вас в роте лейтенанты дежурными по роте заступают? На что она ответила: сходи посмотри, кто у тумбочки дневальным стоит - старший лейтенант!

Девушки не скрывают, что учиться было очень тяжело. В прямом смысле слова. Боекомплект загружается вручную, а каждый кумулятивный снаряд, которыми они стреляли, весит 19 кило. Плюс 10 кг - гильза с пороховым зарядом. И чтобы снарядить танк полностью, девушкам приходилось руками перетаскать порой сотни килограммов, поднимая их на полтора метра от земли. Да и люк у Т-80У весит почти 80 кг. Хотя в нем есть подпружинивающие устройства, поднимать его очень даже нелегко. Увы, некоторые женщины - претендентки в танковые биатлонистки были вынуждены отказаться от дальнейшей учебы именно из-за огромных физических нагрузок.

А вот женский экипаж из Кантемировской дивизии справился. На выпускных экзаменах в Коврове он показал одни из лучших результатов. У всех девушек есть документы об окончании учебки с отметками отлично и хорошо.

На всеармейских соревнованиях, где определялись лучшие из лучших, наши танкистки выступили так, что вошли в число тех трех экипажей, которые продемонстрируют свое мастерство на соревнованиях Международного танкового биатлона, открывающегося через три недели в Алабино. Там девушки будут показывать не только подготовку, но и отстаивать честь своего полка, своей дивизии и Западного военного округа. А по большому счету - всех женщин-военнослужащих Российской армии.

Конечно, организаторы соревнований учли, что экипажи - женские, и времени на подготовку у них было не слишком много. Поэтому Т-80УЕ-1, управляемые нежными руками, пойдут вне конкурса и по облегченной программе. Но это ничуть не умалит огромный интерес и к "реактивным" танкам, и к их необычным экипажам. А красавицы в черной танковой форме из 423-го гвардейского Ямпольского полка 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии имеют все шансы стать настоящими звездами танкового биатлона, причем в международном масштабе.