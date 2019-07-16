Бронеавтомобили КрАЗ-Шрек-М со специальным оборудованием отправлены в Африку
Источник изображения: Фото: autokraz.com.ua
Кременчугские КрАЗ-Шрек-М на днях отправлены в одну из стран Африки. Техника относится к классу MPV и имеет днище V-образной формы и выполнены на базе КРАЗ-5233 (4х4).
Броневики будут служить для обследования участков, представляющих опасность. Имеют специальное оборудование для обнаружения и нейтрализации мин и самодельных взрывных устройств.
На борту смонтирован кран-манипулятор, произведенный в Италии. Процесс обезвреживания контролируется видеоустройством, изображение с которого транслируется на специальный монитор.
Броня дает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков гранат, мин и соответствует уровню баллистической защиты STANAG 4569 level2; противоминной защиты - STANAG 4569 level 2a, 2b.
КрАЗ-Шрек-М оснащен 380-сильным двигателем, 9-ступенчатой КПП.
Заказчик выбрал такую версию силового агрегата и трансмиссии, чтобы было облегчено обслуживание непосредственно в полевых условиях.
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