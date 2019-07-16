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16.07.2019
Военно-промышленный курьер

Российские боевые корабли оказались в центре внимания зарубежных делегаций

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Источник изображения: vpk-news.ru

Делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заинтересовали малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и фрегат "Гепард-3,9".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького сообщает ТАСС.

Также иностранцы проявили интерес к патрульным кораблям проекта 22160, противодиверсионным катерам проекта 21980 и десантным катерам проекта А223.

Кроме этого, посетителям военно-морского салона в акватории Финского залива показали малый ракетный корабль проекта 21631, катер специального назначения проекта 21980 и патрульный корабль проекта 22160. Все они тоже построены на Зеленодольском заводе.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Таиланд
Финляндия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
21980 Грачонок
22160
22800 МРК
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