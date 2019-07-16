Китай запланировал проведение военных учений возле Тайваня

Китай проведет плановые военные учения возле Тайваня. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства обороны КНР.

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Министерство обороны Китая приняло решение о проведении военных учений НОАК возле Тайваня. Точная дата в заявлении китайского оборонного ведомства не сообщается, но говорится, что пройдут они в ближайшее время. В маневрах будут участвовать военно-воздушные и военно-морские силы.

Народно-освободительная армия Китая в ближайшие дни проведет военные учения в воздушном пространстве и морской акватории у юго-восточного побережья. Это плановые мероприятия, организованные в соответствии с годовым планом вооруженных сил

- говорится в заявлении МО Китая.

Детали предстоящих учений не раскрываются, однако заявление НОАК привело к возникновению в СМИ спекуляций на тему, что время учений выбрано не случайно. Сообщается, что в Пекине специально выбрали время, чтобы намекнуть Тайбэю и Вашингтону прекратить провокации. Ранее сообщалось, что глава Тайваня выехал в США с официальным визитом, а Соединенные Штаты одобрили поставку Тайбэю вооружений на сумму свыше 2 млрд. долларов.

Официальный Пекин ранее не раз заявлял, что придерживается политики "единого Китая". Представитель МИД Китая Гэн Шуан, высткпая на брифинге заявил, что США "играют с огнем", продавая оружие Тайваню напрямую.